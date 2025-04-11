МТС стал лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1e26276-c84f-4a6a-b6df-ca7dd39b3670/conversions/6b4fd651-bfc5-4309-b891-5ae1cc929096-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1e26276-c84f-4a6a-b6df-ca7dd39b3670/conversions/6b4fd651-bfc5-4309-b891-5ae1cc929096-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1e26276-c84f-4a6a-b6df-ca7dd39b3670/conversions/6b4fd651-bfc5-4309-b891-5ae1cc929096-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1e26276-c84f-4a6a-b6df-ca7dd39b3670/conversions/6b4fd651-bfc5-4309-b891-5ae1cc929096-xl-___webp_1920.webp 1920w

МТС стал лидером по качеству услуг мобильной связи в Республике Беларусь. Компания получила наибольшую интегральную оценку показателей на основании измерений государственного предприятия "БелГИЭ", проведенных в этом году.

В соответствии с данными портала оценки качества услуг электросвязи по состоянию на 14:00 11 апреля, МТС лидирует по совокупности показателей качества сотовой подвижной связи. Также оператор имеет наибольшую оценку услуг телефонии, в том числе телефонного радиосоединения и качества передачи речи.

В сравнении с 2024 годом МТС повысил показатели качества услуг связи. С начала года компания имеет:

• самый высокий процент успешных вызовов,

• наименьшую долю звонков с соединением дольше 10 секунд,

• самый низкий процент разъединений во время разговора,

• самую чистую (без искажений) передачу речи и наивысшую среднюю балльную оценку ее качества.

Также в сети оператора зафиксированы наибольшая доля соединений 4G со скоростью загрузки от 5 Мбит/с, самая высокая доля успешных воспроизведений видео и наименьший процент воспроизведений с задержкой дольше 10 секунд.

Только с начала этого года МТС повысил качество мобильной связи примерно в 280 населенных пунктах за счет задействования почти 400 дополнительных базовых станций 4G.

В отдаленных населенных пунктах мобильный оператор продолжает наращивать географию и емкость сети, активно развертывая технологию RAN Sharing.

Сегодня услугами МТС пользуются более 5,7 млн абонентов, что делает компанию крупнейшим оператором связи Беларуси. Покрытие сети охватывает более 98 % территории страны.