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МТС стал лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь
МТС стал лидером по качеству услуг мобильной связи в Республике Беларусь. Компания получила наибольшую интегральную оценку показателей на основании измерений государственного предприятия "БелГИЭ", проведенных в этом году.
В соответствии с данными портала оценки качества услуг электросвязи по состоянию на 14:00 11 апреля, МТС лидирует по совокупности показателей качества сотовой подвижной связи. Также оператор имеет наибольшую оценку услуг телефонии, в том числе телефонного радиосоединения и качества передачи речи.
В сравнении с 2024 годом МТС повысил показатели качества услуг связи. С начала года компания имеет:
• самый высокий процент успешных вызовов,
• наименьшую долю звонков с соединением дольше 10 секунд,
• самый низкий процент разъединений во время разговора,
• самую чистую (без искажений) передачу речи и наивысшую среднюю балльную оценку ее качества.
Также в сети оператора зафиксированы наибольшая доля соединений 4G со скоростью загрузки от 5 Мбит/с, самая высокая доля успешных воспроизведений видео и наименьший процент воспроизведений с задержкой дольше 10 секунд.
Только с начала этого года МТС повысил качество мобильной связи примерно в 280 населенных пунктах за счет задействования почти 400 дополнительных базовых станций 4G.
В отдаленных населенных пунктах мобильный оператор продолжает наращивать географию и емкость сети, активно развертывая технологию RAN Sharing.
Сегодня услугами МТС пользуются более 5,7 млн абонентов, что делает компанию крупнейшим оператором связи Беларуси. Покрытие сети охватывает более 98 % территории страны.
"БелГИЭ" ведет систематический контроль качества сотовой подвижной связи. Наблюдение осуществляется на основании драйв-тестов множества параметров в соответствии с СТБ 1904-2022 "Услуги сотовой подвижной электросвязи. Требования к качеству и методы контроля". Итоговая оценка рассчитывается на основе методики Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций.