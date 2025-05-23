МТС стал лидером по скорости мобильного интернета в областных и районных центрах Беларуси

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Абоненты МТС получают самую высокую среднюю скорость передачи данных по итогам измерений в областных и районных центрах страны. Это следует из результатов замеров государственного предприятия "БелГИЭ", проведенных в 2025 году.

По данным органа государственного надзора за электросвязью на 14:00 23 мая, с начала года средняя скорость мобильного интернета в областных центрах достигает 39,7 Мбит/с. В райцентрах, небольших городах и поселках городского типа показатель составляет 24,4 Мбит/с. Такая скорость позволяет смотреть видео в высоком разрешении.

"Мы активно инвестируем в развитие сети, модернизацию базовых станций, тесно сотрудничаем с единым инфраструктурным оператором 4G, чтобы качество связи постоянно росло. Высокая скорость мобильного интернета - это возможность для миллионов людей оставаться на связи, работать, учиться и получать доступ к цифровым сервисам независимо от местонахождения", - подытоживают в МТС.

Сегодня услугами МТС пользуются более 5,7 млн клиентов, что делает компанию крупнейшим оператором связи Беларуси. Базовые станции охватывают свыше 98 % территории страны.

С начала года компания лидирует по качеству мобильной связи, имея наибольшую интегральную оценку показателей в Республике Беларусь, включая областные, районные центры, небольшие города, поселки городского типа и сельскую местность. В областных и районных центрах МТС демонстрирует самый высокий процент успешных вызовов, наименьшую долю звонков с соединением дольше 10 секунд, самый низкий процент разъединений во время разговора, самую чистую (без искажений) передачу речи и наибольшую среднюю балльную оценку ее качества. Также в сети оператора зафиксированы наибольшая доля успешных загрузок веб-страниц.

Справка: