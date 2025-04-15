МТС улучшает качество 4G: в апреле сеть усилена в 20 районах Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f091035-e9b5-44f7-885b-25e6a3bec311/conversions/07d8bfe8-d8b2-4d31-a87a-4d29394bdbda-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f091035-e9b5-44f7-885b-25e6a3bec311/conversions/07d8bfe8-d8b2-4d31-a87a-4d29394bdbda-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f091035-e9b5-44f7-885b-25e6a3bec311/conversions/07d8bfe8-d8b2-4d31-a87a-4d29394bdbda-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f091035-e9b5-44f7-885b-25e6a3bec311/conversions/07d8bfe8-d8b2-4d31-a87a-4d29394bdbda-xl-___webp_1920.webp 1920w

МТС продолжает развивать сеть 4G, делая связь качественнее и доступнее. С начала апреля пользователям стали доступны более 100 дополнительных секторов базовых станций в 20 районах страны. Благодаря этому абоненты смогут ощутить прирост скорости мобильного интернета и качества голосовых вызовов VoLTE.

Сотрудничество МТС с инфраструктурным оператором beCloud позволило ускорить темпы модернизации и масштабировать технологические возможности связи четвертого поколения. На этот раз наибольшее внимание уделено населенным пунктам Минской, Брестской и Гродненской областей. А всего улучшения затронули почти 30 населенных пунктов, включая Минск, Гродно, Лиду, Борисов, Слуцк и другие города.

"Развитие сети - приоритет для МТС. Мы понимаем, как важна скорость и стабильность связи для абонентов. Наша миссия - не просто соответствовать ожиданиям пользователей, но и предвосхищать их, создавая условия для комфортного общения, учебы и работы", - отметили в МТС.

Базовые станции четвертого поколения работают в радиочастотных диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц. Это позволяет обеспечить как проникновение сигнала, так и пропуск трафика в сети 4G.

МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов, услугами которого пользуются свыше 5,7 млн клиентов. Компания в 2015 году первой в Беларуси предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году - запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Работы по развитию сети оператор ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Сегодня цифровые услуги на базе 4G охватывают территорию, на которой проживает 99,27 % населения страны.