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МТС улучшил качество 4G еще в 26 районах Беларуси
Компания МТС продолжает развитие сети четвертого поколения. Абонентам дополнительно стали доступны еще 112 секторов базовых станций сразу в 26 районах страны, включая областные и районные центры, а также небольшие населенные пункты.
Очередной этап включения 4G затронул Минск, Брест и Могилев. Также связь стала быстрее и стабильнее в городах районного значения, таких как Барановичи, Бобруйск, Глуск, Горки, Житковичи, Кировск, Мозырь, Осиповичи, Ошмяны и Столин. Кроме этого, улучшение качества 4G-соединения охватило некоторые небольшие города, городские поселки и деревни по всей стране.
Дополнительные секторы позволят обеспечить более высокую скорость передачи данных, устойчивое соединение и качественные голосовые вызовы по технологии VoLTE даже в местах с высокой нагрузкой на сеть. Работы по развитию сети 4G осуществляются в партнерстве с единым инфраструктурным провайдером beCloud. Базовые станции работают в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц.
МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Компания в 2015 году первой в Беларуси предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Сегодня цифровые услуги на базе 4G охватывают территорию, на которой проживает 99,3 % населения страны.
МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь. Сеть оператора имеет наибольшую интегральную оценку показателей по итогам измерений государственного предприятия "БелГИЭ", проведенных в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 12:00 20 июня.