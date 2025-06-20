МТС улучшил качество 4G еще в 26 районах Беларуси

МТС улучшил качество 4G news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4df46919-1cb2-48ba-b0bc-ea1e0f4cc47b/conversions/239c3c3c-ee31-43f9-9ec3-e016e477292b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4df46919-1cb2-48ba-b0bc-ea1e0f4cc47b/conversions/239c3c3c-ee31-43f9-9ec3-e016e477292b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4df46919-1cb2-48ba-b0bc-ea1e0f4cc47b/conversions/239c3c3c-ee31-43f9-9ec3-e016e477292b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4df46919-1cb2-48ba-b0bc-ea1e0f4cc47b/conversions/239c3c3c-ee31-43f9-9ec3-e016e477292b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Компания МТС продолжает развитие сети четвертого поколения. Абонентам дополнительно стали доступны еще 112 секторов базовых станций сразу в 26 районах страны, включая областные и районные центры, а также небольшие населенные пункты.

Очередной этап включения 4G затронул Минск, Брест и Могилев. Также связь стала быстрее и стабильнее в городах районного значения, таких как Барановичи, Бобруйск, Глуск, Горки, Житковичи, Кировск, Мозырь, Осиповичи, Ошмяны и Столин. Кроме этого, улучшение качества 4G-соединения охватило некоторые небольшие города, городские поселки и деревни по всей стране.

Дополнительные секторы позволят обеспечить более высокую скорость передачи данных, устойчивое соединение и качественные голосовые вызовы по технологии VoLTE даже в местах с высокой нагрузкой на сеть. Работы по развитию сети 4G осуществляются в партнерстве с единым инфраструктурным провайдером beCloud. Базовые станции работают в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц.

МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Компания в 2015 году первой в Беларуси предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Сегодня цифровые услуги на базе 4G охватывают территорию, на которой проживает 99,3 % населения страны.