МТС улучшил передачу данных и голоса в сети 4G в 100 населенных пунктах по всей стране news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8c41998-ada8-4982-84ec-d3a4585497f3/conversions/72daeb6c-6dbf-439f-9d87-bf97aa74b328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8c41998-ada8-4982-84ec-d3a4585497f3/conversions/72daeb6c-6dbf-439f-9d87-bf97aa74b328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8c41998-ada8-4982-84ec-d3a4585497f3/conversions/72daeb6c-6dbf-439f-9d87-bf97aa74b328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8c41998-ada8-4982-84ec-d3a4585497f3/conversions/72daeb6c-6dbf-439f-9d87-bf97aa74b328-xl-___webp_1920.webp 1920w

Компания МТС повысила качество связи в сети 4G более чем в 100 населенных пунктах во всех областях Беларуси. Улучшение передачи данных и качества голосовых вызовов VoLTE почувствуют жители 50 районов страны.

Всего абонентам МТС дополнительно стали доступны 127 базовых станций во всех диапазонах частот 4G. С их включением вырастет география покрытия, а также скорость мобильного интернета. Совместная работа с инфраструктурным оператором beCloud позволяет улучшать связь в стандарте 4G для абонентов компании.

Расширение сети МТС в этот раз затронуло столицу, областные и районные центры, агрогородки, деревни и другие населенные пункты. Большая часть базовых станций стала доступна в Брестской, Витебской и Минской областях. Только на Брестчине улучшение коснулось 12 из 16 районов региона.

Среди городов районного подчинения расширение сети 4G получили Барановичи, Борисов, Ганцевичи, Горки, Дятлово, Лида, Лунинец, Ляховичи, Осиповичи, Пинск, Пуховичи, Слоним. Также повышение качества связи произошло на новых станциях столичного метро, в ряде стратегических предприятий, объектах здравоохранения и спорта.

"Увеличение покрытия и пропускной способности сети является важной целью для компании, поскольку сегодня доминирующее число устройств поддерживают сети четвертого поколения. И их количество постоянно возрастает. Чтобы и впредь соответствовать ожиданиям наших клиентов, в особенности активных пользователей мобильного интернета, мы продолжим наращивать мощности 4G и обеспечивать достойное качество передачи данных и голоса", - прокомментировал заместитель генерального директора по техническим вопросам компании МТС Алексей Тяжких.

МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Его услугами пользуются свыше 5,7 млн абонентов. Компания в 2015 году первой в Беларуси предоставила абонентам доступ к связи 4G, а в 2022 году - запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Работы по развитию сети компания ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Сегодня цифровые услуги на базе 4G охватывают территорию, на которой проживает 99,26 % населения страны.