МТС увеличил доступность 4G более чем в 50 районах Беларуси

МТС в декабре расширил доступность связи 4G более чем в 50 районах страны. Покрытие территории, скорость передачи данных и качество голосовых вызовов VoLTE существенно улучшились почти в 100 населенных пунктах по всей Беларуси.

Всего для абонентов МТС стали доступны около 500 секторов базовых станций четвертого поколения. Они работают в частотных диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц, обеспечивая рост проникновения сигнала и пропуска трафика на скоростях 4G.

Улучшение качества связи получили жители Минска, Витебска, Гродно, Могилева, а также районных центров, городских поселков, деревень и садовых товариществ. Только на Гродненщине изменения затронули 14 из 17 районов.

Среди городов районного значения сеть LTE улучшилась Белыничах, Березе, Березино, Бобруйске, Борисове, Вилейке, Дрибине, Дятлово, Жабинке, Жлобине, Ивье, Кричеве, Лиде, Лунинце, Мозыре, Новогрудке, Осиповичах, Островце, Ошмянах, Пинске, Речице, Светлогорске, Слониме, Сморгони и Хотимске. Отдельное внимание получили некоторые пограничные переходы страны и новые станции минского метро, которые откроются в ближайшее время.

"На данный момент 4G - самый современный стандарт мобильной связи, действующий в Беларуси. Мы первыми в стране запустили для абонентов услуги в сетях 4G и стремимся оставаться лидерами по развитию цифрового сервиса на их основе. Сегодня клиентов МТС обслуживают более 6000 базовых станций четвертого поколения. И эта цифра будет только расти, чтобы все белорусы имели доступ к высокоскоростному интернету и высококачественной передаче голоса", - подчеркнул заместитель генерального директора по техническим вопросам компании МТС Алексей Тяжких.