МТС уверенно лидирует по уровню мобильной телефонии в Республике Беларусь

МТС с начала года занимает первое место по совокупности показателей качества мобильной телефонии, включая телефонное радиосоединение и передачу речи. Это следует из данных портала оценки качества услуг электросвязи государственного предприятия "БелГИЭ" по состоянию на 14:00 7 февраля.

Также согласно измерениям "БелГИЭ", компания лидирует по времени установления соединения, доле успешных вызовов и имеет наименьшее количество обрывов во время разговора. Кроме этого, в сети МТС лучше передаются образцы голоса, а сам оператор наибольшую среднюю балльную оценку передачи речи.

"БелГИЭ" ведет систематический контроль качества сотовой подвижной связи. Наблюдение осуществляется на основании драйв-тестов множества параметров в соответствии с СТБ 1904-2022 "Услуги сотовой подвижной электросвязи. Требования к качеству и методы контроля".

"Сегодня услугами связи МТС пользуются более 5,7 млн абонентов. Чтобы поддерживать инфраструктуру и обеспечивать клиентов достойным сервисом, компания перманентно инвестирует в развитие сети по всей стране. В течение всего этого года мы будем постоянно расширять географию и качество покрытия сотовой связи в городах и удаленных населенных пунктах, вдоль автомагистралей и железных дорог", - добавили в МТС.