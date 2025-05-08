МТС занял первое место по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 1-го квартала news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e5fa3d-f75a-4c14-bb3e-1ee00ce9f147/conversions/d4923191-8015-46c3-8c22-9e8aac9aa9c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e5fa3d-f75a-4c14-bb3e-1ee00ce9f147/conversions/d4923191-8015-46c3-8c22-9e8aac9aa9c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e5fa3d-f75a-4c14-bb3e-1ee00ce9f147/conversions/d4923191-8015-46c3-8c22-9e8aac9aa9c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e5fa3d-f75a-4c14-bb3e-1ee00ce9f147/conversions/d4923191-8015-46c3-8c22-9e8aac9aa9c2-xl-___webp_1920.webp 1920w

МТС занял первое место по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по результатам 1-го квартала 2025 года. Компания получила наибольшую интегральную оценку в рамках мониторинга услуг сотовой подвижной электросвязи государственного предприятия "БелГИЭ".

По данным "БелГИЭ", в сравнении с предыдущим кварталом компания повысила все интегральные оценки как по отдельным категориям услуг, так и в итоговом рейтинге. По итогам 1-го квартала мобильная сеть МТС имеет самый высокий совокупный результат в целом по стране, в том числе в районных центрах, городах и поселках городского типа.

Согласно данным портала оценки качества услуг сотовой связи, в 1-м квартале МТС лидирует по ключевым параметрам:

• самый высокий процент успешных вызовов;

• наименьшая доля звонков с соединением дольше 10 секунд;

• самый низкий процент разъединений во время разговора;

• наивысшая средняя балльная оценка качества передачи речи;

• наибольшая доля соединений 4G со скоростью загрузки от 5 Мбит/с;

• самая высокая доля успешных воспроизведений видео;

• самая большая доля успешных загрузок веб-страниц.

МТС продолжает активно наращивать сеть, улучшая качество связи в населенных пунктах по всей стране. С начала года компания реализовала 7 этапов включений базовых станции 4G, а к дачному сезону - запустила масштабный проект по активации второй несущей частоты в сети 3G в сельской местности, дачных поселках и на территориях со сложным рельефом.