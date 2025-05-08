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МТС занял первое место по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 1-го квартала
МТС занял первое место по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по результатам 1-го квартала 2025 года. Компания получила наибольшую интегральную оценку в рамках мониторинга услуг сотовой подвижной электросвязи государственного предприятия "БелГИЭ".
По данным "БелГИЭ", в сравнении с предыдущим кварталом компания повысила все интегральные оценки как по отдельным категориям услуг, так и в итоговом рейтинге. По итогам 1-го квартала мобильная сеть МТС имеет самый высокий совокупный результат в целом по стране, в том числе в районных центрах, городах и поселках городского типа.
Согласно данным портала оценки качества услуг сотовой связи, в 1-м квартале МТС лидирует по ключевым параметрам:
• самый высокий процент успешных вызовов;
• наименьшая доля звонков с соединением дольше 10 секунд;
• самый низкий процент разъединений во время разговора;
• наивысшая средняя балльная оценка качества передачи речи;
• наибольшая доля соединений 4G со скоростью загрузки от 5 Мбит/с;
• самая высокая доля успешных воспроизведений видео;
• самая большая доля успешных загрузок веб-страниц.
МТС продолжает активно наращивать сеть, улучшая качество связи в населенных пунктах по всей стране. С начала года компания реализовала 7 этапов включений базовых станции 4G, а к дачному сезону - запустила масштабный проект по активации второй несущей частоты в сети 3G в сельской местности, дачных поселках и на территориях со сложным рельефом.
"БелГИЭ" ведет систематический контроль качества сотовой подвижной связи, постоянно проводя драйв-тесты множества параметров в соответствии с СТБ 1904-2022 "Услуги сотовой подвижной электросвязи. Требования к качеству и методы контроля". Итоговая оценка рассчитывается на основе методики Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций.