МТС запускает комфортные тарифы на мобильную связь в России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13f58ac9-47a5-48af-b590-47b04e850586/conversions/151f74f7-37b3-4448-a9af-673d94830b80-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13f58ac9-47a5-48af-b590-47b04e850586/conversions/151f74f7-37b3-4448-a9af-673d94830b80-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13f58ac9-47a5-48af-b590-47b04e850586/conversions/151f74f7-37b3-4448-a9af-673d94830b80-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13f58ac9-47a5-48af-b590-47b04e850586/conversions/151f74f7-37b3-4448-a9af-673d94830b80-xl-___webp_1920.webp 1920w

МТС с 1 марта изменяет условия тарификации и вводит комфортные тарифы на мобильную связь на территории Российской Федерации.

Абонентам будет предоставлено до 5 ГБ интернет-трафика. Стоимость 1 ГБ в сутки составит в среднем 5,4 рубля.

Также абоненты получат возможность использовать минуты на вызовы внутри сети МТС или во все сети, предоставляемые в рамках тарифного плана, на исходящие звонки в Беларусь в пределах 150 минут в месяц.

Дополнительно оператор увеличит количество минут входящих вызовов во время пребывания в России с 40 до 150 минут в месяц.

Чтобы воспользоваться комфортными условиями в поездках, у абонента должна быть подключена услуга "Роуминг", при этом дополнительных действий не потребуется.