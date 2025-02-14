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МТС запускает комфортные тарифы на мобильную связь в России
МТС с 1 марта изменяет условия тарификации и вводит комфортные тарифы на мобильную связь на территории Российской Федерации.
Абонентам будет предоставлено до 5 ГБ интернет-трафика. Стоимость 1 ГБ в сутки составит в среднем 5,4 рубля.
Также абоненты получат возможность использовать минуты на вызовы внутри сети МТС или во все сети, предоставляемые в рамках тарифного плана, на исходящие звонки в Беларусь в пределах 150 минут в месяц.
Дополнительно оператор увеличит количество минут входящих вызовов во время пребывания в России с 40 до 150 минут в месяц.
Чтобы воспользоваться комфортными условиями в поездках, у абонента должна быть подключена услуга "Роуминг", при этом дополнительных действий не потребуется.
Новые условия начнут действовать 1 марта автоматически для всех пользователей, в том числе уже зарегистрированных в сетях российских операторов связи.