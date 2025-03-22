МТС запускает тарифный план "Супер Лайт" с базовым набором услуг news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3986ed8b-f53a-49c4-b543-0ea40d14273d/conversions/4ee8503a-ac6b-48a6-8300-6351bcb00a8b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3986ed8b-f53a-49c4-b543-0ea40d14273d/conversions/4ee8503a-ac6b-48a6-8300-6351bcb00a8b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3986ed8b-f53a-49c4-b543-0ea40d14273d/conversions/4ee8503a-ac6b-48a6-8300-6351bcb00a8b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3986ed8b-f53a-49c4-b543-0ea40d14273d/conversions/4ee8503a-ac6b-48a6-8300-6351bcb00a8b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Компания МТС с 1 апреля запускает тарифный план "Супер Лайт" с базовым набором услуг. В него войдут 2 Гб интернета без ограничения скорости, 200 минут во все сети страны и 50 СМС в месяц.

Ежемесячная абонентская плата на тарифном плане составит 9,40 рублей. Подключить предложение смогут все абоненты, в том числе новые и перешедшие из других сетей.

"Мы стремимся предоставлять качественные услуги связи и делаем все, чтобы обеспечить доступную цифровую среду всем белорусам. "Супер Лайт" станет младшим тарифным планом в линейке "#Супер", включающим необходимый минимум звонков, сообщений и интернета. При этом пользователи смогут в любой момент выбрать более комфортный по объему трафика тариф из линейки "#Супер" или же подключить "#Безлимитище" с анлимом интернета", - прокомментировал заместитель генерального директора по маркетингу компании МТС Виталий Одорский.

Также отдельным категориям граждан МТС предоставляет специальные условия обслуживания. Например, старшему поколению и людям с ограниченными возможностями доступен тариф "Заботливый" с безлимитными звонками внутри сети за 5,90 рублей в месяц. У детей и подростков есть тариф "Супер Junior", в который входят 5 Гб интернета без ограничения скорости, безлимитный доступ до 256 Кбит/с и голосовой трафик внутри сети за 14,90 рублей.