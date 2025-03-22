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МТС запускает тарифный план "Супер Лайт" с базовым набором услуг
Компания МТС с 1 апреля запускает тарифный план "Супер Лайт" с базовым набором услуг. В него войдут 2 Гб интернета без ограничения скорости, 200 минут во все сети страны и 50 СМС в месяц.
Ежемесячная абонентская плата на тарифном плане составит 9,40 рублей. Подключить предложение смогут все абоненты, в том числе новые и перешедшие из других сетей.
"Мы стремимся предоставлять качественные услуги связи и делаем все, чтобы обеспечить доступную цифровую среду всем белорусам. "Супер Лайт" станет младшим тарифным планом в линейке "#Супер", включающим необходимый минимум звонков, сообщений и интернета. При этом пользователи смогут в любой момент выбрать более комфортный по объему трафика тариф из линейки "#Супер" или же подключить "#Безлимитище" с анлимом интернета", - прокомментировал заместитель генерального директора по маркетингу компании МТС Виталий Одорский.
Также отдельным категориям граждан МТС предоставляет специальные условия обслуживания. Например, старшему поколению и людям с ограниченными возможностями доступен тариф "Заботливый" с безлимитными звонками внутри сети за 5,90 рублей в месяц. У детей и подростков есть тариф "Супер Junior", в который входят 5 Гб интернета без ограничения скорости, безлимитный доступ до 256 Кбит/с и голосовой трафик внутри сети за 14,90 рублей.
Подключить мобильную связь можно во всех салонах МТС.