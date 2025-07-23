Нейросеть сгенерировала орфоэпический словарь белорусского языка, состоящий из 117 тыс. слов

По его словам, очень много проектов имеется по части медицинского профиля. "Уже были сделаны поставки в Татарстан по обработке изображений. Кстати, Беларусь занимает лидирующую позицию в мире по обработке медицинских изображений. Следующее направление - сельское хозяйство, а именно прогнозирование болезней культурных растений (в данном случае компьютеры создают прогноз на базе анализа больших данных)", - сообщил он. Кроме того, также используют роботехнические комплексы с элементами ИИ и технического зрения для реализации задач точного земледелия.