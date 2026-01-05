Новый год в цифрах: белорусы установили два рекорда в сети МТС

МТС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df836279-8a34-4ca1-b862-0c2394837801/conversions/7bc5f8be-7348-4e20-84e1-843e90d8fb2b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df836279-8a34-4ca1-b862-0c2394837801/conversions/7bc5f8be-7348-4e20-84e1-843e90d8fb2b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df836279-8a34-4ca1-b862-0c2394837801/conversions/7bc5f8be-7348-4e20-84e1-843e90d8fb2b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df836279-8a34-4ca1-b862-0c2394837801/conversions/7bc5f8be-7348-4e20-84e1-843e90d8fb2b-xl-___webp_1920.webp 1920w

МТС подвел итоги празднования Нового года. Белорусы установили сразу два рекорда в мобильной сети: по объему интернет-трафика и по продолжительности звонков с поздравлениями.

Только в первый час 2026 года, на пике праздника, трафик в сети МТС составил рекордные почти 130 тыс. Гб, а число звонков близким и родным - более 3 млн. Всего же в последние сутки декабря и первый день января абоненты использовали свыше 5,3 млн Гб мобильного интернета, что почти на 15 % больше прошлого года. В пятерку популярных онлайн-платформ вошли TikTok, Telegram, YouTube, Viber и Roblox. Общее количество звонков осталось на уровне прошлого года - 63 млн, однако их средняя продолжительность выросла и впервые превысила 3 минуты.

Наиболее активными в новогоднюю ночь были жители Минска, Гродненского, Брестского, Витебского и Барановичского районов. А вот раньше других завершили празднование и легли спать абоненты в Микашевичском, Кормянском, Лоевском, Краснопольском и Хотимском районах.

Чтобы новогодняя ночь дарила только положительные эмоции, МТС заранее подготовил сеть к пиковым нагрузкам. Компания расширила емкость базовых станций и каналов связи, задействовала передвижные станции в местах массовых мероприятий в Минске и других населенных пунктах, в том числе в Беловежской пуще по просьбе Деда Мороза. Также были применены "праздничные" настройки сети, организован усиленный мониторинг кибербезопасности и обеспечено дежурство дополнительных бригад технических специалистов по всей стране.

"Мы рады помогать белорусам делиться эмоциями и создавать атмосферу праздника. В этот раз абоненты показали рекордную активность в интернете, но сохранили традицию телефонных разговоров. Для нас главное, чтобы связь оставалась надежной, а каждое общение дарило тепло и уверенность в том, что рядом всегда есть те, кто дорог", - отметили в МТС.

