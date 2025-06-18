Новосибирские ученые разработали новый препарат для борьбы с вирусами

Новый препарат на основе белка интерферона лямбда, помогающего организму бороться с вирусами, разработали ученые в Новосибирске. Перспективное средство для борьбы с вирусными инфекциями, в том числе коронавирусной, успешно прошло доклинические испытания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Институт цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.

Интерфероны - это высокомолекулярные белки, обладающие в основном противовирусной активностью. Один из самых эффективных - это интерферон лямбда. У пациентов с COVID-19, по результатам последних исследований, выработка интерферонов была подавлена, поэтому для лечения инфекции необходимо введение белков извне. Однако часто при попадании в организм интерфероны теряют свою активность в организме, для решения этой проблемы новосибирские ученые разработали препарат с возможностью приема через рот.

"Исследования проводились на клетках эпителия дыхательных путей и глаза. Результатом стало создание вещества с выраженной противовирусной активностью", - сообщили в институте.