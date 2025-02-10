Первый в мире - в Австралии ученые вырастили эмбрион кенгуру с помощью ЭКО

Ученые из Квинслендского университета вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО, что открывает новые возможности для сохранения исчезающих видов сумчатых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на австралийский телеканал ABC.

"Ученые из Квинслендского университета успешно произвели первый эмбрион кенгуру с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что, по их словам, является большим шагом на пути к спасению других видов сумчатых от вымирания", - сообщает телеканал.

По данным телеканала, исследователи использовали метод интрацитоплазматической инъекции, при котором сперматозоиды вводятся в цитоплазму яйцеклетки с помощью специальных микроманипуляторов.

По словам ведущего исследователя Андреса Гамбини, ученые обнаружили, что эмбрион может месяцами оставаться в анабиозе внутри самки, пока условия окружающей среды не станут благоприятными. Это открытие дает важное понимание особенностей репродуктивной системы кенгуру.