Получают гражданство и готовят еду: к чему приведет сосуществование роботов-гуманоидов с человеком

Роботы - плоды высоких технологий, которые незаметно, но верно входят в человеческую рутину. Незаметно, отчасти, потому, что совсем недавно это считалось невозможным, чем-то далеким и из фантастических фильмов.

Вместе с неустанной разработкой нового человечество находится в постоянном поиске способов оптимизации и удешевления своих произведений. Китайская компания Unitree Robotics представила одного из самых доступных гуманоидных роботов в мире, имя которому дали R1, а цена его едва касается отметки 6 тыс. долларов. И если уж такая стоимость кажется высокой, то в этом можно разубедиться. Предшественник робота-гуманоида R1, который называется G1, продавали за 16 тыс. долларов. Сходный с ними Optimus, созданный компанией Tesla, был оценен в 30 тыс. долларов. А Boston Dynamics просят за свое творение все 100 тыс. долларов.

Тенденция такова, что за не столь продолжительный временной отрезок цена на роботов-гуманоидов кратно снизилась, а вот их функционал, наоборот, значительно увеличился.

R1 весит при росте 165 см весит всего 25 кг. С такими параметрами робот может не только ходить и бегать, но и выполнять акробатические элементы, создавать в режиме реального времени 3D карту окружающей местности, а также реагировать на голосовые команды.

R1 обладает гибкостью, делающей его пригодным к использованию в быту и бизнесе. Тут стоит отметить, что поставляется покупателю робот с открытым программным обеспечением, а значит, компетентные, но не обязанные компаниям рабочим местом люди могут совершенствовать машину.

Робот в Китае повторяет движения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dcdb641-b8d7-4cc5-bdcb-e08cf8e9bbe5/conversions/7741c9a4-955f-46f0-a669-1e1b5ec6bda6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dcdb641-b8d7-4cc5-bdcb-e08cf8e9bbe5/conversions/7741c9a4-955f-46f0-a669-1e1b5ec6bda6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dcdb641-b8d7-4cc5-bdcb-e08cf8e9bbe5/conversions/7741c9a4-955f-46f0-a669-1e1b5ec6bda6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dcdb641-b8d7-4cc5-bdcb-e08cf8e9bbe5/conversions/7741c9a4-955f-46f0-a669-1e1b5ec6bda6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Роботы становятся частью жизни человека. Уже существуют роботы-продавцы, роботы-кулинары, роботы-гиды. Например, в одном из аэропортов Китая пассажиров стал обслуживать сотрудник из металла, пластика, плат и всего сопутствующего. Он может растолковать вопросы иммиграции или процедуры проезда.

Робот-гуманоид в Китае стоит на страже правопорядка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec026c23-56dd-4b7a-9a4f-49cab985bb53/conversions/10024917-d846-4247-ba47-a7c7dc8897e2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec026c23-56dd-4b7a-9a4f-49cab985bb53/conversions/10024917-d846-4247-ba47-a7c7dc8897e2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec026c23-56dd-4b7a-9a4f-49cab985bb53/conversions/10024917-d846-4247-ba47-a7c7dc8897e2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec026c23-56dd-4b7a-9a4f-49cab985bb53/conversions/10024917-d846-4247-ba47-a7c7dc8897e2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стоят роботы-гуманоиды и на страже правопорядка. Они содействуют людям в часы наибольшей загрузки проезжей части и пешеходных зон. А вдобавок к очеловеченным машинам-регулировщикам полиция Китая начала применять роботов-собак (механический друг человека может проводить мероприятия разведки и даже обезвреживать преступника).

В распоряжении человечества уже находятся роботы, способные облегчить быт. Робот Figure 02 может с завидной точностью манипулировать вещами, передавать их человеку или раскладывать их по своим местам. Роботы стали настолько умелыми, что справляются с уборкой, готовкой или со стиркой.

Робот Figure 02 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce2b2752-ce2e-47d9-82f6-0413a3777ba6/conversions/667f9d60-ff83-4dca-9c27-9c9cbf3f7c6d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce2b2752-ce2e-47d9-82f6-0413a3777ba6/conversions/667f9d60-ff83-4dca-9c27-9c9cbf3f7c6d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce2b2752-ce2e-47d9-82f6-0413a3777ba6/conversions/667f9d60-ff83-4dca-9c27-9c9cbf3f7c6d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce2b2752-ce2e-47d9-82f6-0413a3777ba6/conversions/667f9d60-ff83-4dca-9c27-9c9cbf3f7c6d-xl-___webp_1920.webp 1920w Робот Figure 02

Переживать за то, что робот отвлечется надолго от своих обязанностей, не стоит. Китайская компания UBTECH Robotics представила разработку, которой не нужно простаивать на подзарядке - для непрерывности своего жизненного цикла машина сама себе может сменить батарею. Walker S2 способен автономно функционировать денно и нощно.

Робот Walker S2 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad46243a-4ff8-4074-a794-c1c634e7bee2/conversions/85c13af0-2e10-4ca3-ae40-c046adcaebe3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad46243a-4ff8-4074-a794-c1c634e7bee2/conversions/85c13af0-2e10-4ca3-ae40-c046adcaebe3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad46243a-4ff8-4074-a794-c1c634e7bee2/conversions/85c13af0-2e10-4ca3-ae40-c046adcaebe3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad46243a-4ff8-4074-a794-c1c634e7bee2/conversions/85c13af0-2e10-4ca3-ae40-c046adcaebe3-xl-___webp_1920.webp 1920w Робот Walker S2

Использовать подобных человеку в образе, но превосходящих его в силе и выносливости роботов, планируют и в покорении космоса. В ближайшие годы индийская компания Muks Robotics усовершенствуют текущую модель Spaceo до состояния готовности противостоять атмосфере Марса. И тогда, пожалуй, человек, ставший ближе к освоению космоса, станет к нему все дальше. Подобное стремительное развитие технологий порождает и множество философских вопросов: зачем людям роботы точь-в-точь подобные человеку, каково реальное их применение - замена человека машиной или высвобождение человека от обременяющей повседневности, какое влияние повальное распространение машин окажет на социально-экономическую структуру общества…

Лишь ленивый посчитает список вопросов завершенным, но один из неназванных и животрепещущих должен ответить, как будет выглядеть сосуществование человека и робота, какими правами будет обладать машина, ведь если не среди них, то среди людей найдутся защитники прав роботов.

Три робота на футбольном поле играют в футбол news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fb9fc19-c730-4e3a-83e0-cce45f8c73d8/conversions/c91d93bc-15a7-4439-a02c-83a280f98131-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fb9fc19-c730-4e3a-83e0-cce45f8c73d8/conversions/c91d93bc-15a7-4439-a02c-83a280f98131-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fb9fc19-c730-4e3a-83e0-cce45f8c73d8/conversions/c91d93bc-15a7-4439-a02c-83a280f98131-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fb9fc19-c730-4e3a-83e0-cce45f8c73d8/conversions/c91d93bc-15a7-4439-a02c-83a280f98131-xl-___webp_1920.webp 1920w

Робот София, к примеру, объявлен полноправным человеком. Эта китайская разработка, способная рисовать, вести живую беседу, находить зрительный контакт и даже имитировать полный спектр эмоций, получила гражданство Саудовской Аравии. И тот, кто с этим не согласен и попытается доказать обратное, будет осужден не за порчу имущества, а за посягательство на жизнь.

И каковым же станет существование людей, если роботы-гуманоиды обретут интеллект, хоть и искусственный, однако мощный и содержащий в себе обширную базу знаний, способный учиться и анализировать. Смогут ли три давнишних закона робототехники оказаться непревзойденными машинным интеллектом? Пока контроль за ситуацией остается во власти человека, и достигается это благодаря неполноценности машин, обладающих колоссальным потенциалом развития, поэтому человеку нет-нет да и удается усмирить пыл машин.

Однако есть и те, что заведомо создавались противостоять человеку. Глаз военных давно пал на современные технологии, которым не нужны вода и еда, сон и восстановление. Для них нужна лишь цель и заменяемые детали.