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Получают гражданство и готовят еду: к чему приведет сосуществование роботов-гуманоидов с человеком

Получают гражданство и готовят еду: к чему приведет сосуществование роботов-гуманоидов с человеком

Роботы - плоды высоких технологий, которые незаметно, но верно входят в человеческую рутину. Незаметно, отчасти, потому, что совсем недавно это считалось невозможным, чем-то далеким и из фантастических фильмов. 

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Вместе с неустанной разработкой нового человечество находится в постоянном поиске способов оптимизации и удешевления своих произведений. Китайская компания Unitree Robotics представила одного из самых доступных гуманоидных роботов в мире, имя которому дали R1, а цена его едва касается отметки 6 тыс. долларов. И если уж такая стоимость кажется высокой, то в этом можно разубедиться. Предшественник робота-гуманоида R1, который называется G1, продавали за 16 тыс. долларов. Сходный с ними Optimus, созданный компанией Tesla, был оценен в 30 тыс. долларов. А Boston Dynamics просят за свое творение все 100 тыс. долларов.

Тенденция такова, что за не столь продолжительный временной отрезок цена на роботов-гуманоидов кратно снизилась, а вот их функционал, наоборот, значительно увеличился.

R1 весит при росте 165 см весит всего 25 кг. С такими параметрами робот может не только ходить и бегать, но и выполнять акробатические элементы, создавать в режиме реального времени 3D карту окружающей местности, а также реагировать на голосовые команды.

R1 обладает гибкостью, делающей его пригодным к использованию в быту и бизнесе. Тут стоит отметить, что поставляется покупателю робот с открытым программным обеспечением, а значит, компетентные, но не обязанные компаниям рабочим местом люди могут совершенствовать машину. 

Робот в Китае повторяет движения

Роботы становятся частью жизни человека. Уже существуют роботы-продавцы, роботы-кулинары, роботы-гиды. Например, в одном из аэропортов Китая пассажиров стал обслуживать сотрудник из металла, пластика, плат и всего сопутствующего. Он может растолковать вопросы иммиграции или процедуры проезда.

Робот-гуманоид в Китае стоит на страже правопорядка

Стоят роботы-гуманоиды и на страже правопорядка. Они содействуют людям в часы наибольшей загрузки проезжей части и пешеходных зон. А вдобавок к очеловеченным машинам-регулировщикам полиция Китая начала применять роботов-собак (механический друг человека может проводить мероприятия разведки и даже обезвреживать преступника).

В распоряжении человечества уже находятся роботы, способные облегчить быт. Робот Figure 02 может с завидной точностью манипулировать вещами, передавать их человеку или раскладывать их по своим местам. Роботы стали настолько умелыми, что справляются с уборкой, готовкой или со стиркой.

Робот Figure 02
Робот Figure 02

Переживать за то, что робот отвлечется надолго от своих обязанностей, не стоит. Китайская компания UBTECH Robotics представила разработку, которой не нужно простаивать на подзарядке - для непрерывности своего жизненного цикла машина сама себе может сменить батарею. Walker S2 способен автономно функционировать денно и нощно.

Робот Walker S2 меняет себе батарею
Робот Walker S2

Использовать подобных человеку в образе, но превосходящих его в силе и выносливости роботов, планируют и в покорении космоса. В ближайшие годы индийская компания Muks Robotics усовершенствуют текущую модель Spaceo до состояния готовности противостоять атмосфере Марса. И тогда, пожалуй, человек, ставший ближе к освоению космоса, станет к нему все дальше. Подобное стремительное развитие технологий порождает и множество философских вопросов: зачем людям роботы точь-в-точь подобные человеку, каково реальное их применение - замена человека машиной или высвобождение человека от обременяющей повседневности, какое влияние повальное распространение машин окажет на социально-экономическую структуру общества…

Лишь ленивый посчитает список вопросов завершенным, но один из неназванных и животрепещущих должен ответить, как будет выглядеть сосуществование человека и робота, какими правами будет обладать машина, ведь если не среди них, то среди людей найдутся защитники прав роботов.

Три робота на футбольном поле играют в футбол

Робот София, к примеру, объявлен полноправным человеком. Эта китайская разработка, способная рисовать, вести живую беседу, находить зрительный контакт и даже имитировать полный спектр эмоций, получила гражданство Саудовской Аравии. И тот, кто с этим не согласен и попытается доказать обратное, будет осужден не за порчу имущества, а за посягательство на жизнь.

И каковым же станет существование людей, если роботы-гуманоиды обретут интеллект, хоть и искусственный, однако мощный и содержащий в себе обширную базу знаний, способный учиться и анализировать. Смогут ли три давнишних закона робототехники оказаться непревзойденными машинным интеллектом? Пока контроль за ситуацией остается во власти человека, и достигается это благодаря неполноценности машин, обладающих колоссальным потенциалом развития, поэтому человеку нет-нет да и удается усмирить пыл машин.

Однако есть и те, что заведомо создавались противостоять человеку. Глаз военных давно пал на современные технологии, которым не нужны вода и еда, сон и восстановление. Для них нужна лишь цель и заменяемые детали.

Кто возглавит мировое производство роботов для армии и бытового использования. Сколько лошадиных сил в одном решении Урсулы фон дер Ляйен. Что обсуждают политики на тайных встречах под видом книжного клуба. Подробнее об этом смотрите в новом выпуске проекта "Тренды".

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