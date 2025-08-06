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Получают гражданство и готовят еду: к чему приведет сосуществование роботов-гуманоидов с человеком
Роботы - плоды высоких технологий, которые незаметно, но верно входят в человеческую рутину. Незаметно, отчасти, потому, что совсем недавно это считалось невозможным, чем-то далеким и из фантастических фильмов.
Тенденция такова, что за не столь продолжительный временной отрезок цена на роботов-гуманоидов кратно снизилась, а вот их функционал, наоборот, значительно увеличился.
R1 весит при росте 165 см весит всего 25 кг. С такими параметрами робот может не только ходить и бегать, но и выполнять акробатические элементы, создавать в режиме реального времени 3D карту окружающей местности, а также реагировать на голосовые команды.
R1 обладает гибкостью, делающей его пригодным к использованию в быту и бизнесе. Тут стоит отметить, что поставляется покупателю робот с открытым программным обеспечением, а значит, компетентные, но не обязанные компаниям рабочим местом люди могут совершенствовать машину.
Роботы становятся частью жизни человека. Уже существуют роботы-продавцы, роботы-кулинары, роботы-гиды. Например, в одном из аэропортов Китая пассажиров стал обслуживать сотрудник из металла, пластика, плат и всего сопутствующего. Он может растолковать вопросы иммиграции или процедуры проезда.
Стоят роботы-гуманоиды и на страже правопорядка. Они содействуют людям в часы наибольшей загрузки проезжей части и пешеходных зон. А вдобавок к очеловеченным машинам-регулировщикам полиция Китая начала применять роботов-собак (механический друг человека может проводить мероприятия разведки и даже обезвреживать преступника).
В распоряжении человечества уже находятся роботы, способные облегчить быт. Робот Figure 02 может с завидной точностью манипулировать вещами, передавать их человеку или раскладывать их по своим местам. Роботы стали настолько умелыми, что справляются с уборкой, готовкой или со стиркой.
Переживать за то, что робот отвлечется надолго от своих обязанностей, не стоит. Китайская компания UBTECH Robotics представила разработку, которой не нужно простаивать на подзарядке - для непрерывности своего жизненного цикла машина сама себе может сменить батарею. Walker S2 способен автономно функционировать денно и нощно.
Использовать подобных человеку в образе, но превосходящих его в силе и выносливости роботов, планируют и в покорении космоса. В ближайшие годы индийская компания Muks Robotics усовершенствуют текущую модель Spaceo до состояния готовности противостоять атмосфере Марса. И тогда, пожалуй, человек, ставший ближе к освоению космоса, станет к нему все дальше. Подобное стремительное развитие технологий порождает и множество философских вопросов: зачем людям роботы точь-в-точь подобные человеку, каково реальное их применение - замена человека машиной или высвобождение человека от обременяющей повседневности, какое влияние повальное распространение машин окажет на социально-экономическую структуру общества…
Лишь ленивый посчитает список вопросов завершенным, но один из неназванных и животрепещущих должен ответить, как будет выглядеть сосуществование человека и робота, какими правами будет обладать машина, ведь если не среди них, то среди людей найдутся защитники прав роботов.
Робот София, к примеру, объявлен полноправным человеком. Эта китайская разработка, способная рисовать, вести живую беседу, находить зрительный контакт и даже имитировать полный спектр эмоций, получила гражданство Саудовской Аравии. И тот, кто с этим не согласен и попытается доказать обратное, будет осужден не за порчу имущества, а за посягательство на жизнь.
И каковым же станет существование людей, если роботы-гуманоиды обретут интеллект, хоть и искусственный, однако мощный и содержащий в себе обширную базу знаний, способный учиться и анализировать. Смогут ли три давнишних закона робототехники оказаться непревзойденными машинным интеллектом? Пока контроль за ситуацией остается во власти человека, и достигается это благодаря неполноценности машин, обладающих колоссальным потенциалом развития, поэтому человеку нет-нет да и удается усмирить пыл машин.
Однако есть и те, что заведомо создавались противостоять человеку. Глаз военных давно пал на современные технологии, которым не нужны вода и еда, сон и восстановление. Для них нужна лишь цель и заменяемые детали.
Кто возглавит мировое производство роботов для армии и бытового использования. Сколько лошадиных сил в одном решении Урсулы фон дер Ляйен. Что обсуждают политики на тайных встречах под видом книжного клуба. Подробнее об этом смотрите в новом выпуске проекта "Тренды".