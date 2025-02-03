Посуда из пюре, виртуальный музей. Чем удивлял областной тур "100 идей для Беларуси" в Слуцке

От альтернативных источников энергии до цифровых технологий. В Слуцке назвали самые перспективные проекты, которые представят Минскую область на молодежном конкурсе "100 идей для Беларуси".

Лучшие новаторы собрались на одной площадке, где представили широкой публике свои наработки.

"100 идей для Беларуси". Минский областной этап конкурса инновационных проектов

Школьники и студенты каждый год удивляют своими изобретениями и стартапами, которые вызывают интерес у экспертов.

В Слуцком государственном колледже представлены идеи молодежи Минской области. Все они нацелены на импортозамещение и поддержку разных сфер экономики. А есть и претенденты на звание "Лучшая бизнес-идея".

Мария Мельник, учащаяся Верхменской средней школы имени В. А. Тумара:

"Мы представляем одноразовую биоразлагаемую посуду и восковые салфетки. Восковые салфетки - это замена пищевой пленки и фольги, а одноразовая биоразлагаемая посуда - это замена пластиковой посуде".

Анастасия Кресик, учащаяся Верхменской средней школы имени В. А. Тумара продемонстрировала посуду из яблочного пюре: "Мы брали яблочное пюре, блендером его взбивали, варили, добавляли загуститель, потом делали форму на тарелочке и ставили в духовку на 5-6 часов. И ждали, пока оно запечется, а потом еще около двух часов сушили это все".

В этом году в областной тур по итогам районных вышли 40 разработок. Защита прошла по трем секциям: проекты в области социальной сферы, медицины, фермерского хозяйства, а также стартапы промышленных и химических технологий, атомной энергетики.

Иван Туров, учащийся средней школы № 2 д. Копище:

"Я создаю виртуальный музей на территории Беларуси, который бы рассказывал больше туристам о нашей стране и сохранял бы ее наследие. Для этого мы будем устанавливать QR-коды на фасады зданий, используя три языка. У нас много студентов из Китая, и, естественно, я считаю, что раз они приехали в Беларусь, то им будет интересно узнать о наших достопримечательностях".

Поддержку на этапе подготовки оказал Союз молодежи. Главный критерий для экспертного совета - новизна и возможность реального использования.

Татьяна Клишевич, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:

"Ребята из двух возрастных групп: школьная молодежь и взрослая работающая молодежь. С каждым годом у нас качество проектов и новизна идей идет в рост. И сегодня, по предварительным оценкам, по тому, как мы видим выставку, очень много интересных проектов, которые можно развивать, которые можно внедрять, применять в жизни".