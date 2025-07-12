С начала года сеть МТС приросла на 500 базовых станций 4G news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d9854d9-cc7e-4e98-8402-754e5794552d/conversions/44343e4c-05d5-44dc-ad9a-5550b22b1457-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d9854d9-cc7e-4e98-8402-754e5794552d/conversions/44343e4c-05d5-44dc-ad9a-5550b22b1457-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d9854d9-cc7e-4e98-8402-754e5794552d/conversions/44343e4c-05d5-44dc-ad9a-5550b22b1457-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d9854d9-cc7e-4e98-8402-754e5794552d/conversions/44343e4c-05d5-44dc-ad9a-5550b22b1457-xl-___webp_1920.webp 1920w

МТС продолжает масштабное улучшение качества связи четвертого поколения. Компания реализовала очередной этап модернизации сети, затронув крупные города и населенные пункты районного значения. Всего с начала года абонентам дополнительно стали доступны более 500 базовых станций LTE, а их общее количество превысило 6,7 тыс.

В рамках очередного этапа включения станций 4G компания МТС активировала дополнительные мощности в 13 районах страны. Сеть была усилена в Минске и Бресте, а также в таких городах, как Бобруйск, Волковыск, Добруш, Костюковичи, Кричев, Пинск и Столбцы. Абоненты МТС в этих населенных пунктах смогут оценить более стабильное соединение, высокую скорость передачи данных и качество голосовых вызовов VoLTE.

Данное включение - уже одиннадцатое массовое усиление сети 4G с начала года. За полгода она приросла более чем на 500 базовых станций. Общее количество по итогам первого полугодия составляет свыше 6,7 тыс. и охватывает территорию, на которой проживает 99,3 % населения страны.

Работы по развитию сети МТС ведет в тесном сотрудничестве с единым инфраструктурным провайдером 4G в Беларуси - компаний beCloud. Базовые станции мобильного оператора работают в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц, что позволяет эффективно покрывать как плотную городскую застройку, так и сельскую местность.

"Мы последовательно реализуем стратегию активного развития сети, чтобы каждый абонент вне зависимости от места проживания мог пользоваться качественной связью и современными сервисами. Регулярное включение новых базовых станций 4G и постоянное наращивание мощностей - это показатель системной работы и стремления обеспечить высокие стандарты связи по всей Беларуси", - добавили в МТС.

МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Компания в 2015 году первой в Беларуси предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году - запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE.