Сам заменит себе батарею. Китайская компания представила робота-гуманоида

Китайская технологическая компания UBTech Robotics представила первого в мире гуманоидного робота Walker S2, который может самостоятельно заменить себе батарею. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post (SCMP).

"Компания UBTech заявила, что разработала нового гуманоидного робота Walker S2, который может самостоятельно заменить себе батарею. В теории он может без остановки работать 24 часа в сутки без помощи человека", - пишет издание.

В январе UBTech Robotics объявила о планах до конца года запустить массовое производство промышленных человекоподобных роботов для предприятий. Тогда же китайские СМИ известили об открытии в Шанхае первой в КНР базы для тренировки роботов-гуманоидов. Данный центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять разнообразные задачи, а собранные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов.