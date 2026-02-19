Сеть LTE продолжает усиливаться для абонентов МТС по всей стране news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0f52c59-ce97-4206-8507-404c039ae1df/conversions/5bbcc52c-989d-4018-80f2-9f9e58fbe018-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0f52c59-ce97-4206-8507-404c039ae1df/conversions/5bbcc52c-989d-4018-80f2-9f9e58fbe018-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0f52c59-ce97-4206-8507-404c039ae1df/conversions/5bbcc52c-989d-4018-80f2-9f9e58fbe018-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0f52c59-ce97-4206-8507-404c039ae1df/conversions/5bbcc52c-989d-4018-80f2-9f9e58fbe018-xl-___webp_1920.webp 1920w

В январе благодаря расширению инфраструктурным оператором beCloud частотного спектра в диапазоне 1800 МГц удвоена ширина радиочастотного канала, что обеспечило прирост средних скоростей у абонентов МТС до 50 %. А сама сеть четвертого поколения за месяц приросла на 276 секторов на 146 базовых станциях LTE.

В январе новые мощности в сети 4G задействованы в 46 районах по всей стране. Сеть была усилена в Минске, областных городах и других населенных пунктах. Среди районных центров, где проводились работы, Барановичи, Береза, Борисов, Браслав, Воложин, Дятлово, Жлобин, Каменец, Кобрин, Малорита, Молодечно, Островец, Пружаны, Слуцк, Смолевичи и Сморгонь.

Половина включенных станций работают в диапазоне 2600 МГц, который позволяет значительно увеличить пропускную способность сети в местах с высокой концентрацией абонентов. Еще 30 % используют полосу 1800 МГц, обеспечивающую устойчивый сигнал при сбалансированной географии покрытия.

Расширение мощностей LTE происходит на постоянной основе. Только в минувшем году были включены более 1,5 тыс. базовых станций четвертого поколения. На текущий момент абоненты МТС получают покрытие по технологии LTE, охватывающее 99,76 % населения страны.

МТС - крупнейший мобильный оператор по числу абонентов и лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой независимого регулятора "БелГИЭ". Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker и признана победителем в категории "Мобильный оператор" по результатам оценки потребителей в рамках премий "Бренд года" и "Народная Марка".