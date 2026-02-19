3.74 BYN
Сеть LTE продолжает усиливаться для абонентов МТС по всей стране
В январе благодаря расширению инфраструктурным оператором beCloud частотного спектра в диапазоне 1800 МГц удвоена ширина радиочастотного канала, что обеспечило прирост средних скоростей у абонентов МТС до 50 %. А сама сеть четвертого поколения за месяц приросла на 276 секторов на 146 базовых станциях LTE.
В январе новые мощности в сети 4G задействованы в 46 районах по всей стране. Сеть была усилена в Минске, областных городах и других населенных пунктах. Среди районных центров, где проводились работы, Барановичи, Береза, Борисов, Браслав, Воложин, Дятлово, Жлобин, Каменец, Кобрин, Малорита, Молодечно, Островец, Пружаны, Слуцк, Смолевичи и Сморгонь.
Половина включенных станций работают в диапазоне 2600 МГц, который позволяет значительно увеличить пропускную способность сети в местах с высокой концентрацией абонентов. Еще 30 % используют полосу 1800 МГц, обеспечивающую устойчивый сигнал при сбалансированной географии покрытия.
Расширение мощностей LTE происходит на постоянной основе. Только в минувшем году были включены более 1,5 тыс. базовых станций четвертого поколения. На текущий момент абоненты МТС получают покрытие по технологии LTE, охватывающее 99,76 % населения страны.
МТС - крупнейший мобильный оператор по числу абонентов и лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой независимого регулятора "БелГИЭ". Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker и признана победителем в категории "Мобильный оператор" по результатам оценки потребителей в рамках премий "Бренд года" и "Народная Марка".
Компания в 2015 году первой в стране предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году - запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Узнать подробнее про 4G-сеть МТС можно на сайте компании.