3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Сотрудничество технологий и человека. Чем удивляет фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Отправиться в путешествие во времени можно в эти дни в российской столице. Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" дает возможность увидеть, как технологии, наука, культура и городская среда взаимодействуют в единой системе, где главное - человек.
Расскажем, чем удивляет масштабный форум.
Путешествие в будущее начинается с центральной площади. Здесь представлены главные ценности форума. Их четыре - любовь, здоровье, технологии и знания. По словам организаторов, это наши жизненные ориентиры, которые определяют, кем мы рождаемся и как мы живем.
"Территория будущего" - это путешествие в интеллектуальное пространство, где инновации и технологии тесно сотрудничают с человеком. Например, такая кооперация жизненно необходима в медицине. Точная и своевременная диагностика помогает поставить правильный диагноз. А следовательно вовремя оказать помощь и нередко спасти жизнь. На форуме можно не только собственными глазами заглянуть внутрь человека, научиться оказывать первую помощь, но и стать участником операции, например, по удалению желчного пузыря. Благо все пациенты - это специальные манекены. Но сходство с человеком просто поражает.
Макет "Умный город" на примере Москвы наглядно показывает, как изнутри функционирует большой мегаполис. За работу светофоров, автомагистралей, железной дороги, больниц, школ, офисных зданий и предприятий отвечает специально запрограммированная система. Она может вовремя распознать поломку и следит за тем, чтобы все работало взаимосвязано и четко.
Адель Эмилева, экспонент форума "Территория будущего. Москва 2030":
"У нас фонари включаются и выключаются по времени суток, это можно внедрить в офисные здания, музеи. Это можно делать в разных сферах, разных районах. Даже в датчики воды против протечек можно устанавливать во всех квартирах, делать это уже на этапе застройки, чтобы минимизировать протечки, чтобы это все было гораздо стабильнее, спокойнее и удобнее".
Технологии шагнули еще дальше. Например, сегодня искусственный интеллект помогает в сборе информации журналистам и писателям. А роботы научились создавать одежду и рисовать картины. Пока мы союзники, но многие задаются вопросом, не заменят ли нас машины в будущем?
Николь Саргся, экспонент форума "Территория будущего. Москва 2030":
"Некоторые посетители приходят и говорят, что творческие профессии больше не нужны. Художников больше не будет. А некоторые приходят и говорят: "Нет в этих картинах души". И я думаю, как это было издавна, картины - это душа".
На форуме можно заглянуть если не в душу, то в мозг человека. Прогуляться по неизведанным тропинкам нейронного леса и попытаться понять, как импульсы влияют на наши чувства. Например, что такое любовь? Биологическая потребность? Гормон счастья? Или божественный дар, который приходит к нам свыше?
Так же на форуме "Территория будущего" можно увидеть то, чего еще нет в реальности. Например, макеты школ, колледжей и больниц. Они еще не построены, но посетители могут рассмотреть их виртуальный аналог и понять, как меняется архитектура города.