Современные и безопасные. В Витебске представили новые низкопольные трамваи

В Витебске торжественно представили новые низкопольные трамваи. Эти модели более вместительные, они рассчитаны на 159 пассажиров. Система климат-контроля и автоматического пожаротушения, возможность зарядки телефонов - все по последнему слову техники.

Первоначально их экспортировали в Россию, а в 2024 году бело-голубые вагоны были введены в эксплуатацию в Мозыре и Минске. Сегодня это подарок для жителей Витебска.

"Внедрены новые технологии, потому что очень серьезная диагностика, которая собирается в автоматическом режиме, записывается на специальные носители, которые потом можно прочитать. Сегодня трамвай - это как телефон, за счет обновления программного обеспечения мы можем получать новые функции, можем расширять его возможности, обновлять действующие системы до более комфортных, усовершенствованных, более экономичных", - рассказал Олег Быцко, заместитель гендиректора ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш".

Александр Федукович, гендиректор ОАО "Витебскоблавтотранс":

"Всего в парке порядка 50 трамваев, которые могут участвовать в движении, конечно, их износ достаточно высок - это более 60 %. Если в ближайшие годы мы пойдем по этому пути, каждый год обновляя по 2-3, а лучше 4 трамвая, то в ближайшие годы мы парк обновим. С этим вопросом у нас все будет в порядке".