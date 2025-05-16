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Специально к летнему сезону компания А1 улучшила связь в сельской местности по всей Беларуси
Компания А1 активно готовится к дачному сезону, реализовав очередной этап улучшения качества связи в сельской местности.
Так, работы проводились в дополнительном радиочастотном канале в диапазоне UMTS-900, что обеспечило более качественное покрытие на территориях за пределами крупных населенных пунктов: в деревнях и селах, дачных массивах и зонах отдыха, а также вдоль трасс и автомагистралей. Это особо актуально во время летних отпусков за городом.
А1 - первый мобильный оператор, который практически реализовал использование второго UMTS канала в диапазоне 900 МГц в сети третьего поколения в 2023 году. Этот диапазон используется для обеспечения связи в сельской местности, поскольку обеспечивает покрытие на большей площади и с меньшим затуханием сигнала по сравнению с 2100 МГц. Кроме того, радиосигнал на этой частоте лучше проникает сквозь разного рода экранирующие препятствия и имеет большую емкость, что позволяет обеспечить высокое качество связи даже на территориях со сложным ландшафтом или в условиях высокоплотной застройки. Дополнительный канал позволил почти в два раза повысить емкость существующей 3G-сети в пределах зоны покрытия второй несущей. Это помогло улучшить качество голосовых вызовов и повысить скорость работы мобильного интернета в сети А1.
Проверить покрытие мобильной сети для определенного адреса можно с помощью поиска по карте здесь. Вы также можете оставить пожелания по улучшению сети для конкретного адреса по ссылке.
О компании
Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 начал свою коммерческую деятельность 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 года компания входит в состав международной группы A1 Group, которая, в свою очередь, является европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Мексике.
Сотовая подвижная электросвязь от А1 имеет самое большое количество собственных сайтов в стандартах GSM и UMTS в Беларуси (более 14 тыс.) и максимальные оценки по большинству интегральных показателей согласно совокупным данным независимого регулятора "БелГИЭ", которые доступны на портале оценки качества услуг электросвязи хваля.бел. Более того, благодаря партнерству с инфраструктурным оператором beСloud компания А1 объединяет более 6,5 тыс. базовых станций в стандарте LTE/4G.