Специально к летнему сезону компания А1 улучшила связь в сельской местности по всей Беларуси

Специально к летнему сезону компания А1 значительно улучшила связь в сельской местности по всей Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a72e59e-7567-4448-8ba6-07779e7c7536/conversions/67513a15-a4b1-414a-83fa-ac639dfbd1bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a72e59e-7567-4448-8ba6-07779e7c7536/conversions/67513a15-a4b1-414a-83fa-ac639dfbd1bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a72e59e-7567-4448-8ba6-07779e7c7536/conversions/67513a15-a4b1-414a-83fa-ac639dfbd1bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a72e59e-7567-4448-8ba6-07779e7c7536/conversions/67513a15-a4b1-414a-83fa-ac639dfbd1bd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Компания А1 активно готовится к дачному сезону, реализовав очередной этап улучшения качества связи в сельской местности.

Так, работы проводились в дополнительном радиочастотном канале в диапазоне UMTS-900, что обеспечило более качественное покрытие на территориях за пределами крупных населенных пунктов: в деревнях и селах, дачных массивах и зонах отдыха, а также вдоль трасс и автомагистралей. Это особо актуально во время летних отпусков за городом.

А1 - первый мобильный оператор, который практически реализовал использование второго UMTS канала в диапазоне 900 МГц в сети третьего поколения в 2023 году. Этот диапазон используется для обеспечения связи в сельской местности, поскольку обеспечивает покрытие на большей площади и с меньшим затуханием сигнала по сравнению с 2100 МГц. Кроме того, радиосигнал на этой частоте лучше проникает сквозь разного рода экранирующие препятствия и имеет большую емкость, что позволяет обеспечить высокое качество связи даже на территориях со сложным ландшафтом или в условиях высокоплотной застройки. Дополнительный канал позволил почти в два раза повысить емкость существующей 3G-сети в пределах зоны покрытия второй несущей. Это помогло улучшить качество голосовых вызовов и повысить скорость работы мобильного интернета в сети А1.

Проверить покрытие мобильной сети для определенного адреса можно с помощью поиска по карте здесь. Вы также можете оставить пожелания по улучшению сети для конкретного адреса по ссылке.

О компании

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 начал свою коммерческую деятельность 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 года компания входит в состав международной группы A1 Group, которая, в свою очередь, является европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Мексике.