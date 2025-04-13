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Спокойствие в каждом клике: защитите себя и близких от онлайн-угроз с "Безопасным интернетом" от А1
А1 запустил новую услугу, которая поможет эффективно защитить вас и ваших близких от онлайн-угроз и интернет-мошенничества - "Безопасный интернет". Каждому, кто работает, делает покупки или общается в сети, новый сервис поможет делать это c минимальными рисками.
Интернет скрывает множество угроз для безопасности всех пользователей. Вредоносные программы, фишинговые сайты, криптомайнинг, утечки данных и атаки мошенников - все это может привести к серьезным последствиям, таким как потеря контроля использования личных данных, финансовый ущерб, замедление работы и снижение производительности устройств. Не стоит забывать и о таких нежелательных составляющих интернет-жизни, как рекламный спам и веб-страницы с громкими заголовками и сомнительными акциями.
Услуга "Безопасный интернет" от А1 полезна всем, кто пользуется интернетом, независимо от возраста, пола и сферы деятельности: от детей, которые еще только учатся распознавать небезопасный контент, до опытных специалистов, использующих онлайн-инструменты для достижения бизнес-целей.
"Безопасный интернет" позволит с минимальными рисками заниматься покупками, общением и работой в сети, а также обеспечить безопасность своим близким - родителям, детям.
Услуга дает возможность заблокировать:
• фишинговые письма и сайты для кражи личных данных;
• вирусные программы для заражения устройств;
• ботнет-сети для рассылки спама и атак сайтов;
• кликбейт-ресурсы для размещения сомнительных предложений;
• взломанные сайты и незаконный майнинг криптовалют.
Для максимально комфортного и индивидуального подхода услуга "Безопасный интернет" предлагает готовые наборы фильтров контента. Например, если вам или вашим родным надоедают спам-рассылки и сообщения от мошенников, вы можете легко защитить свое устройство, просто передвинув бегунок в настройках услуги. Это касается и блокировки доступа к сайтам с контентом, предназначенным только для взрослой аудитории, или даже с криминальным контентом, что является эффективным способом обезопасить детей от нежелательной информации. А доступ к развлекательным сайтам и социальным сетям, например, можно настроить по конкретному расписанию. Для того чтобы понимать, какие атаки и в каком количестве были отражены, в услуге можно настроить формирование подробных и прозрачных отчетов и уведомлений.
Подключить "Безопасный интернет" можно самостоятельно - за пару кликов в приложении "Мой А1" или в "Личном кабинете". Оценить все преимущества можно бесплатно в течение 30 дней, а после пробного периода стоимость услуги составит всего 2,9 рубля в месяц.
Отдельное внимание "Безопасный интернет" уделяет сохранности персональных данных. Так, услуга может отслеживать, были ли опубликованы в сети ваши личные данные после масштабных утечек, и мгновенно сообщит об этом.
Услуги по обеспечению кибербезопасности компании А1 осуществляются благодаря Центру кибербезопасности А1 (A1 Cyber Defence Center), который является частью национальной системы обеспечения кибербезопасности в иерархии центров обеспечения кибербезопасности и реагирования на киберинциденты, оперативно взаимодействующих с Национальным центром обеспечения кибербезопасности и реагирования на киберинциденты. Ресурсы A1 CDC находятся в собственном Дата-центре уровня Tier III - одного из крупнейших и самых современных в стране. Эксперты A1 CDC осуществляют круглосуточный мониторинг и реагирование на события информационной безопасности, проводят оценку защищенности объектов информационной инфраструктуры и расследуют киберинциденты.
Центр кибербезопасности А1 соответствует требованиям белорусского законодательства, предъявляемым к центрам обеспечения кибербезопасности и реагирования на киберинциденты объектов информационной инфраструктуры государственных органов и иных организаций, и включен Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь в перечень аттестованных центров кибербезопасности Республики Беларусь с 15 марта 2024 года.
Так, компания А1 обеспечивает защиту данных своих клиентов как на уровне индивидуальной безопасности пользователей, так и в рамках комплексных решений для бизнеса.
Также для информирования пользователей о мошеннических схемах и методах защиты от них А1 реализует масштабную кампанию #Подумайте5секунд, цель которой - проинформировать как можно больше людей о способах защиты информации и рассказать о наиболее эффективных методах противодействия мошенникам. Подробную информацию про инициативу и полезные памятки по безопасности в интернете можно найти на сайте.