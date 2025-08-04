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Теперь не только лифты: "Могилевлифтмаш" освоил выпуск траволаторов и роторных парковок
Какие виды продукции сегодня может предложить "Могилевлифтмаш", рассказал в "Актуальном интервью" гендиректор ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения" Руслан Страхар.
"Что касается ассортимента продукции, то только основных моделей у нас насчитывается порядка 200 наименований, куда относятся пассажирские (стандарты 400 кг, 600 кг, 1000 кг, 1200 кг, 1600 кг) и грузовые лифты различной грузоподъемности. Кроме этих видов, разрабатываются и панорамные лифты, которые устанавливаются в торговых центрах", - перечислил он.
В общем, можно смело сказать, что в Беларуси могут обеспечить лифтами любую категорию клиентов - лифтовое оборудование установлено в офисных, административных, жилых помещениях. Помимо этого, наличие собственного научно-технического центра "Могилевлифтмаша" позволяет создавать такие лифты, где, на первый взгляд, их вмонтировать невозможно. К примеру, такой уникальный опыт был для рынка Санкт-Петербурга.
"Жилье, имеющее богатую историю, к сожалению, не было предназначено для установки лифта. Но мы смогли создать специальные лифты и вставить их в лестничную клетку. Они очень узкие, только для двух человек, но мы все равно решили проблему подъема пожилых людей", - поделился Руслан Страхар.
К слову, "Могилевлифтмаш" открыл и новое направление - создание поэтажных эскалаторов и траволаторов, которые устанавливаются в торговых центрах Беларуси. Также завод занимается парковочными системами. "Мы разработали и внедрили собственные парковочные системы роторного (карусельного) типа от 10 до 12 машиномест. Кроме того, мы сделали и капитальное строение - парковку лифтового типа, на ней машина опускается или поднимается, а место определяется слева или справа. Такие парковочные системы позволяют одновременно хранить до 50 автомобилей. Такие парковки имеют соответствующие требования. Кстати, мы прошли сертификацию и сейчас активно работаем по продвижению этого продукта на рынок Российской Федерации", - рассказал о дальнейших планах Руслан Страхар.