Теперь не только лифты: "Могилевлифтмаш" освоил выпуск траволаторов и роторных парковок

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Какие виды продукции сегодня может предложить "Могилевлифтмаш", рассказал в "Актуальном интервью" гендиректор ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения" Руслан Страхар.

"Что касается ассортимента продукции, то только основных моделей у нас насчитывается порядка 200 наименований, куда относятся пассажирские (стандарты 400 кг, 600 кг, 1000 кг, 1200 кг, 1600 кг) и грузовые лифты различной грузоподъемности. Кроме этих видов, разрабатываются и панорамные лифты, которые устанавливаются в торговых центрах", - перечислил он.

В общем, можно смело сказать, что в Беларуси могут обеспечить лифтами любую категорию клиентов - лифтовое оборудование установлено в офисных, административных, жилых помещениях. Помимо этого, наличие собственного научно-технического центра "Могилевлифтмаша" позволяет создавать такие лифты, где, на первый взгляд, их вмонтировать невозможно. К примеру, такой уникальный опыт был для рынка Санкт-Петербурга.

"Жилье, имеющее богатую историю, к сожалению, не было предназначено для установки лифта. Но мы смогли создать специальные лифты и вставить их в лестничную клетку. Они очень узкие, только для двух человек, но мы все равно решили проблему подъема пожилых людей", - поделился Руслан Страхар.