Только хорошие новости: МТС поделился позитивными итогами 2024 года

Компания МТС вспомнила, чем запомнился ушедший 2024 год, и выпустила Отчет позитивных эмоций. В нем рассказывается о важных улучшениях для 5,7 млн абонентов и устойчивых социальных инициативах, которые продолжает реализовывать МТС.

Качество связи МТС берет новые высоты

В 2024 году компания улучшила качество мобильной связи примерно в 2 тыс. населенных пунктов по всей стране. За год количество базовых станций, которые обслуживают абонентов МТС, выросло на 6 % и достигло 19 тыс.

Мобильной связью обеспечены важные социальные объекты: станции и тоннели третьей ветки метрополитена, столичный бассейн международного стандарта и Минский международный выставочный центр. Дополнительные мощности были задействованы на "Марафоне единства", "Славянском базаре в Витебске", "Дожинках" и других крупных культурных и спортивных мероприятиях.

Компания продолжила развивать направление интернета вещей. Благодаря новым базовым станциям NB-IoT существенно расширилась география использования устройств умного учета.

Новый уровень жизни для клиентов по всей стране

Общее количество посещений салонов связи и интернет-магазина МТС достигло 30 млн. Для сотен тысяч семей 2024 год стал особенным - компания выполнила почти 700 тыс. заказов, 300 тыс. из которых - смартфоны. Самым покупаемым смартфоном года стал iPhone 13.

Компания обеспечила широкий выбор техники, которая помогает сделать жизнь комфортнее. В лидерах продаж - планшеты Redmi Pad SE, телевизоры Xiaomi TV A, ноутбуки Huawei MateBook D16, смарт-часы Redmi Watch 3 Active, роботы-пылесосы Xiaomi Robot Vacuum S10 и наушники AirPods Pro 2. МТС осуществляет бесплатную доставку, а широкий спектр рассрочек и кредитов делают покупки максимально комфортными для бюджета наших клиентов.

Квартиры белорусов постепенно оснащаются техникой для "умного дома" и превращаются в жилье будущего. За прошлый год в МТС куплено почти 50 тыс. таких девайсов. Больше всего продаж пришлось на Брестскую и Витебскую области, а также столицу.

Интернет "приходит" в каждый дом

МТС продолжила "проводить" в дома белорусов высокоскоростной интернет. В 2024 году компания впервые начала оказывать услуги по модели фиксированного виртуального оператора (FVNO). Благодаря партнерству с локальным интернет-провайдером география домашнего интернета расширилась в Минске и его окрестностях - Сенице и Юбилейном.

Также в ушедшем году абоненты домашнего интернета по всей стране получили возможность дистанционно заказывать роутеры и ТВ-приставки с бесплатной доставкой.

Востребованность конвергентных продуктов из года в год только растет. В 2024 году самым популярным у пользователей стал "ТАРИФИЩЕ Плюс", объединяющий домашний интернет, мобильную связь и МТС ТВ. Удобный конструктор позволяет самостоятельно выбирать нужные услуги.

Удобные инструменты для развития белорусского бизнеса

В 2024 году услугами МТС воспользовались более 4 тыс. новых бизнес-клиентов, которые активировали почти 100 тыс. корпоративных номеров. Самыми востребованные сервисами в сегменте В2В стали "Таргетированная SMS-рассылка", "Офисная телефония", "Виртуальная АТС" и "МТС Коммуникатор".

Бизнес-экосистема МТС продолжила активно развиваться. Представлен сервис маскировки номеров "Инкогнито" и инструмент для продвижения услуг "МТС Маркетолог". Также клиенты получили доступ к линейке облачных программ "Битрикс24" и антивирусным решениям Kaspersky и PRO32.

Компания запустила новую линейку корпоративных тарифных планов "Супер бизнес". Она подходит под любой запрос бизнеса: это всегда безлимит звонков коллегам и пакеты минут и интернета в зависимости от потребностей клиентов. Каждый тариф можно расширить, подключив дополнительные минуты и ГБ или воспользовавшись выгодными предложениями на роуминг и международную связь. Для новых абонентов первые 12 месяцев действуют скидки на абонплату и ряд дополнительных услуг.

Миллионы решенных вопросов

МТС дистанционно помогает абонентам по всей стране в режиме 24/7. В 2024 году контакт-центр решил около 4 млн вопросов белорусов по телефону и еще 600 тыс. - в онлайн-чате.

60 % звонков и обращений в чате обработал виртуальный консультант Мия. Голосовой и чат-боты мгновенно помогают решать задачи любой сложности.

Количество активных пользователей приложения "Мой МТС" превысило 2,5 млн человек. В среднем абонент заходил в приложение 11 раз в месяц. Самые популярные разделы - "Услуги", "МТС Бонус" и "Тарифы". С помощью приложения белорусы в 2024 году дистанционно более 500 тыс. раз меняли тариф и 5 млн раз совершали действия с другими услугами МТС.

Устойчивые социальные инициативы

Для МТС важно инвестировать в устойчивое развитие и благополучие страны. Особое внимание компания уделяет заботе о молодежи и старшем поколении. В 2024 году компания организовала традиционный "Семейный забег" на Минском полумарафоне, а инициативы #ИнтернетБезБуллинга и #НаучиСвоихБлизких вышли на общенациональный уровень. Участниками спортивного праздника стали 2 тыс. ребят, лекции по профилактике кибербуллинга посетили почти 1,5 тыс. учащихся, а общее число выпускников школы цифровой грамотности для людей старшего возраста превысило 500.

МТС стремится минимизировать экологический след. В минувшем году компания делала активные шаги в формировании эко-повестки и в рамках "Часа Земли" провела в Минском Планетарии премьеру научного фильма. Ко Всемирному дню ресайклинга презентована коллекция мерча из потерявших актуальность рекламных баннеров. Около 300 кв. м баннерного материала из наружной рекламы бренда получили вторую жизнь и перешиты в модные сумки и рюкзаки.