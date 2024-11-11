Цех по переработке автомобильных шин открыли в Чечерском районе. Что из них будут делать?

В Чечерском районе открыли цех по переработке автомобильных шин и производству полимерно-резиновых изделий.

Таким образом Гомельская область выйдет на качественно новый уровень процесса обращения с отходами.

Новый объект позволит решить ряд важнейших задач. Одна из них - минимизация урона окружающей среде. Изношенные шины (а это отходы третьего класса опасности) будут перерабатываться без вреда для окружающей среды. К тому же из них извлекут компоненты, востребованные в разных отраслях народного хозяйства. По сути это безотходное производство.

Сергей Боровой, директор комплекса по переработке и захоронению токсических промышленных отходов Гомельской области:

"Мощность объекта - 5600 т изношенных шин, из которых получаем 4200 т крошки разных фракций. 30 % из полученного объема идет на изготовление плитки. Продукция данного производства найдет свое применение в различных отраслях народного хозяйства. Это и строительство, и дорожное строительство, изготовление спортивного инвентаря, беговых дорожек на спортивных объектах, а также благоустройство дворовых территорий и строительство детских площадок".

По словам председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко, в рамках инициативы "Один район - один проект" в области появился знаковый объект. "Считаю, что очень серьезно поработали и проектировщики, и сам руководитель этой организации. Просчитана как экономическая, так и экологическая эффективность. Предприятие будет загружено полностью", - отметил Иван Крупко.

На комплексе по переработке и захоронению токсических промышленных отходов в Чечерском районе создано 29 новых рабочих мест.