3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
Цех по переработке автомобильных шин открыли в Чечерском районе. Что из них будут делать?
В Чечерском районе открыли цех по переработке автомобильных шин и производству полимерно-резиновых изделий.
Таким образом Гомельская область выйдет на качественно новый уровень процесса обращения с отходами.
Новый объект позволит решить ряд важнейших задач. Одна из них - минимизация урона окружающей среде. Изношенные шины (а это отходы третьего класса опасности) будут перерабатываться без вреда для окружающей среды. К тому же из них извлекут компоненты, востребованные в разных отраслях народного хозяйства. По сути это безотходное производство.
Сергей Боровой, директор комплекса по переработке и захоронению токсических промышленных отходов Гомельской области:
"Мощность объекта - 5600 т изношенных шин, из которых получаем 4200 т крошки разных фракций. 30 % из полученного объема идет на изготовление плитки. Продукция данного производства найдет свое применение в различных отраслях народного хозяйства. Это и строительство, и дорожное строительство, изготовление спортивного инвентаря, беговых дорожек на спортивных объектах, а также благоустройство дворовых территорий и строительство детских площадок".
По словам председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко, в рамках инициативы "Один район - один проект" в области появился знаковый объект. "Считаю, что очень серьезно поработали и проектировщики, и сам руководитель этой организации. Просчитана как экономическая, так и экологическая эффективность. Предприятие будет загружено полностью", - отметил Иван Крупко.
На комплексе по переработке и захоронению токсических промышленных отходов в Чечерском районе создано 29 новых рабочих мест.
Всего же за пятилетку в Гомельской области планируется реализовать более 100 проектов и создать свыше 6,5 тыс. рабочих мест.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Марафон единства" принимает Солигорск
Минздрав: госучреждения здравоохранения могут по желанию граждан оказывать платную медпомощь
"В Латвии страшно рожать" - по каким причинам жители страны отказываются иметь детей
"Я чувствую и дышу". Сильно пострадавшая при пожаре в витебском ТЦ женщина выписана из больницы
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все