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У А1 самые высокие интегральные оценки качества услуг в областях и сельской местности за 2024 год

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Компания А1 получила лучшую интегральную оценку качества услуг сотовой подвижной электросвязи в областных центрах, райцентрах, городах и в сельской местности Беларуси в 2024 году. Рейтинг, опубликованный на портале хваля.бел, составлен государственным предприятием "БелГИЭ" по итогам анализа ключевых параметров и показателей за прошлый год.

Так, А1 получил самые высокие баллы в областных центрах, райцентрах, городах, поселках городского типа и в сельской местности. Кроме того, в настоящее время сеть А1 имеет самое большое количество собственных сайтов в стандартах GSM и UMTS среди всех белорусских операторов - их число по стране превышает 13 тыс. Помимо этого А1 продолжает укреплять свои позиции лидера по качеству передачи данных.

Компания активно работает над развитием и улучшением качества сети параллельно в обоих стандартах: 3G и 4G. Так, абоненты имеют возможность пользоваться наиболее качественными услугами мобильной связи в любой точке страны вне зависимости от типа сети и настроек своих устройств.

Исследование БелГИЭ основывается на результатах измерения параметров базовых станций с помощью специализированных испытательных аппаратно-программных комплексов радиоконтроля и расчетных карт покрытия. В качестве дополнительного источника информации используются также данные тестов качества мобильной связи, выполненных абонентами с помощью специального приложения. С полной версией отчета можно ознакомиться на портале хваля.бел.

А1мобильная связь