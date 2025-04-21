Ученые из Башкирии и Китая создали молекулу для лечения инфаркта миокарда

Ученые Башкирского государственного медицинского университета совместно с китайскими коллегами из Ханчжоуского педагогического университета создали молекулу с уникальным механизмом действия для лечения инфаркта миокарда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу БГМУ.

"Благодаря новому лекарственному препарату, созданному на основе этой молекулы, врачи смогут сохранить жизнеспособность тканей сердца и восстановить его функции", - говорится в сообщении.

В рамках нового исследования российские ученые под руководством доктора медицинских наук, профессора Александра Самородова совместно с китайскими коллегами выявили роль убиквитина в развитии и прогрессировании ишемического повреждения миокарда, сообщает пресс-служба университета.

"Убиквитин - это белок, который играет важную роль в нашем организме, помогая избавляться от поврежденных клеток. При ишемии миокарда, когда сердечная мышца не получает достаточно кислорода из-за нарушения кровоснабжения, клетки сердца повреждаются. Убиквитин, выявляя поврежденные клетки, в таких условиях играет ключевую роль в регуляции программируемой клеточной гибели (апоптоза)", - приводятся слова Самородова.

Действие новой молекулы основано на уникальном механизме: снижении убиквитина в зоне "спящего" миокарда - участке сердечной мышцы, временно утратившим способность к сокращению из-за недостатка кислорода.