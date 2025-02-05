В 2026 году Китай отправит на Луну новый космический зонд. Чем он будет заниматься?

Фото из архива CNSA

Китай в 2026 году отправит на Луну зонд, который за один прыжок сможет преодолевать десятки километров, он будет заниматься поисками воды на Южном полюсе спутника Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"Исследовательский зонд"Чанъэ-7" состоит из четырех аппаратов: орбитального и посадочного модулей, лунохода и прыгающего зонда, который будет оснащен анализатором молекул воды… Прыгающий зонд совершит полет по меньшей мере три раза, в то время как традиционные зонды приземляются один раз",- заявил заместитель главного конструктора миссии "Чанъэ-7" Тан Юйхуа, его слова приводит сайт телеканала.

Сообщается, что в 2026 году Китай запустит космический зонд "Чанъэ-7", который будет искать лед на Южном полюсе Луны. Если его удастся найти, то это сократит стоимость и время доставки воды на Луну, что поможет построить лунную базу, а также поможет изучить возможность существования жизни на Луне и других планетах.

"Зонд может надежно и многократно приземляться на различные поверхности, подобно тому, как человек сгибает ноги при прыжке с высоты",- добавил Тан Юйхуа.

Гонконгское издание South China Morning Post пишет, что у этого шестиногого зонда будет возможность ползать, прыгать, а также летать с помощью ракетной тяги, благодаря чему он сможет преодолевать десятки километров за один прыжок. Это позволит ему исследовать пересеченную местность и глубокие кратеры, которые недоступны обычным луноходам.

Китайская программа исследования Луны, получившая название "Чанъэ", по имени героини древнекитайских мифов, включает несколько этапов, в том числе облет вокруг искусственного спутника Земли, посадка на Луну и возвращение на Землю. Первый лунный спутник "Чанъэ-1" был запущен в 2007 году и работал до 2009 года.