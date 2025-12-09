3.77 BYN
В Беларуси делегация из Кении посетила ПВТ
Кения для Беларуси - перспективный регион для сотрудничества в сфере информационных технологий. 9 декабря в ПВТ африканским гостям рассказали об особенностях правового регулирования IT-сектора в нашей стране, отметив его высокую привлекательность для зарубежных партнеров.
Кенийские представители акцентировали внимание на стратегической роли инноваций для экономического прогресса своей страны и выразили предметный интерес к развитию сотрудничества с Беларусью в сфере IT.
Ледама Олекина, руководитель фракции партийного меньшинства Сената Кении:
"У нас в Кении есть бизнес-инкубатор для молодых специалистов, и они имеют успехи. Разработали мобильное платежное решение, которое используется. Конечно же, мы стремимся разработать финтехрешение для сельского хозяйства. В частности, я заинтересован в развитии такого решения для женщин. Оно поможет открыть кредитную линию и повысить свой кредитный рейтинг. Также перспективной областью является кибербезопасность. Не так давно на Кению была совершена кибератака. И, конечно же, разработка сети кибербезопасности будет являться важной сферой для сотрудничества".
Со стороны Кении наблюдается большой интерес к белорусскому опыту в сфере здравоохранения, АПК и машиностроения. Накануне делегация иностранных гостей посетила Минский тракторный завод. Так, кенийский гость посидел за рулем трактора BELARUS. Также парламентская делегация узнала о новейших технологиях и разработках Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.