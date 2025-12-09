В Беларуси делегация из Кении посетила ПВТ

Кения для Беларуси - перспективный регион для сотрудничества в сфере информационных технологий. 9 декабря в ПВТ африканским гостям рассказали об особенностях правового регулирования IT-сектора в нашей стране, отметив его высокую привлекательность для зарубежных партнеров. Кенийские представители акцентировали внимание на стратегической роли инноваций для экономического прогресса своей страны и выразили предметный интерес к развитию сотрудничества с Беларусью в сфере IT.

"У нас в Кении есть бизнес-инкубатор для молодых специалистов, и они имеют успехи. Разработали мобильное платежное решение, которое используется. Конечно же, мы стремимся разработать финтехрешение для сельского хозяйства. В частности, я заинтересован в развитии такого решения для женщин. Оно поможет открыть кредитную линию и повысить свой кредитный рейтинг. Также перспективной областью является кибербезопасность. Не так давно на Кению была совершена кибератака. И, конечно же, разработка сети кибербезопасности будет являться важной сферой для сотрудничества".