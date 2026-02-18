В Беларуси к 2030 году планируют выйти на 100 роботов на 10 тыс. работающих news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c87459be-f1b6-433c-a133-1fd2bd6ce855/conversions/290ee2fc-aece-4d00-94e7-3723beb7e984-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c87459be-f1b6-433c-a133-1fd2bd6ce855/conversions/290ee2fc-aece-4d00-94e7-3723beb7e984-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c87459be-f1b6-433c-a133-1fd2bd6ce855/conversions/290ee2fc-aece-4d00-94e7-3723beb7e984-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c87459be-f1b6-433c-a133-1fd2bd6ce855/conversions/290ee2fc-aece-4d00-94e7-3723beb7e984-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня в мировой экономике применяются 4,7 млн роботов, продолжается развитие искусственного интеллекта, "умных" фабрик. Нужно ли Беларуси тоже быть в этом мировом тренде, рассказал в "Актуальном интервью" первый замминистра экономики Беларуси Иван Вежновец.

Конечно, дальнейшее развитие не может происходить без роботов. Когда формировалась Программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы, в нее отдельным пунктом внесли приоритет роботизации. Она позволяет не только экономить трудовые ресурсы, но и изменять технологический процесс производства товаров. "Роботизация требует точности изделий и комплектующих, ритмичности поставок. При ней в принципе меняются подходы к формированию промышленной политики в стране", - отметил гость интервью.

Роботизация в какой-то степени разрабатывает культуру производства, ведь когда идет конвейер, все должно быть стандартизировано и с соблюдением всех допусков. С внедрением цифровизации также ставится задача изменить технологические процессы на промышленных предприятиях. К слову, Минэкономики совместно с Госстандартом создали сертификат бережливого производства.

Не так давно Евразийская экономическая комиссия оценила влияние роботов и насколько они внедрены в промышленность. Беларусь, в частности, пока не находится среди передовиков "пятерки".

По статистике, в Республике Беларусь приходится 13 промышленных роботов на 10 тыс. работающих. В Казахстане - 10 роботов на 10 тыс., в России - 35 на 10 тыс.