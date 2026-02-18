3.72 BYN
В Беларуси к 2030 году планируют выйти на 100 роботов на 10 тыс. работающих
Сегодня в мировой экономике применяются 4,7 млн роботов, продолжается развитие искусственного интеллекта, "умных" фабрик. Нужно ли Беларуси тоже быть в этом мировом тренде, рассказал в "Актуальном интервью" первый замминистра экономики Беларуси Иван Вежновец.
Конечно, дальнейшее развитие не может происходить без роботов. Когда формировалась Программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы, в нее отдельным пунктом внесли приоритет роботизации. Она позволяет не только экономить трудовые ресурсы, но и изменять технологический процесс производства товаров. "Роботизация требует точности изделий и комплектующих, ритмичности поставок. При ней в принципе меняются подходы к формированию промышленной политики в стране", - отметил гость интервью.
Роботизация в какой-то степени разрабатывает культуру производства, ведь когда идет конвейер, все должно быть стандартизировано и с соблюдением всех допусков. С внедрением цифровизации также ставится задача изменить технологические процессы на промышленных предприятиях. К слову, Минэкономики совместно с Госстандартом создали сертификат бережливого производства.
Не так давно Евразийская экономическая комиссия оценила влияние роботов и насколько они внедрены в промышленность. Беларусь, в частности, пока не находится среди передовиков "пятерки".
По статистике, в Республике Беларусь приходится 13 промышленных роботов на 10 тыс. работающих. В Казахстане - 10 роботов на 10 тыс., в России - 35 на 10 тыс.
"Мы ставим задачу к концу пятилетки достичь 100 роботов на 10 тыс. работающих. Это колоссальный рост, поэтому будем работать по всем направлениям, в том числе и в рамках Евразийской экономической комиссии. Там уже есть отдельные механизмы субсидирования крупных проектов, необходимо лишь участие организаций из трех стран Евразийского экономического союза, поэтому механизмы могут быть достигнуты. Но в первую очередь рассчитываем на собственные силы", - подытожил Иван Вежновец.