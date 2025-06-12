В Китае ускорили внедрение роботов для ухода за пожилыми людьми

В Китае стартовала пилотная программа, которая позволит ускорить внедрение роботов для ухода за пожилыми людьми. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на South China Morning Post.

Программа в первую очередь направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, снижение нагрузки на семьи по уходу. Роботы могут использоваться как в домах, так и в специализированных учреждениях по уходу за пожилыми людьми. Функции специальных приложений включают оказание помощи инвалидам и людям с когнитивными нарушениями, эмоциональную поддержку, помощь в повседневных делах.

Инициатива появилась на фоне того, что все больше китайских производителей роботов инвестируют в разработку человекоподобных машин для домашнего использования.