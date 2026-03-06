3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
В Минске определили лучший студенческий проект цифровой платформы для бизнеса
В Минске завершился студенческий хакатон, который в четвертый раз проводят МТС, БГУ и ПВТ. Конкурс собрал более 50 команд ведущих учебных заведений страны - суммарно более 200 участников. Финалисты представляли собственные концепции инновационных ИТ-решений для белорусского бизнеса.
Конкурс диджитал-идей проводят уже в четвертый раз, объединяя будущих программистов, инженеров, дизайнеров и маркетологов. В 2026 году свои команды представили БГУ, БНТУ, БГУИР, БГЭУ, БГТУ и другие высшие учебные заведения страны.
На протяжении трех дней студенты слушали лекции от приглашенных спикеров и экспертов МТС. Затем участники получили возможность применить полученные знания на практике с поддержкой тренеров, совершенствуя свои проекты и получая ценный опыт.
В финал прошли 19 наиболее детально проработанных проектов. Жюри оценивало техническую проработку решений, качество визуализации и потенциал реализации. Лучшей в 2026-м была признана команда Лицея БГУ, предложившая готовый прототип облачной платформы (IaaS), включающий веб-интерфейс для пользователей и панель администратора с полным циклом управления ресурсами.
Разработка победителей учитывает ключевые требования к современным корпоративным ИТ-решениям: мультитенантность (возможность обслуживания нескольких клиентов на одной платформе), логическую изоляцию клиентов друг от друга, а также прозрачное распределение и контроль ресурсов. Прототип создан с использованием технологического стека, рекомендованного организаторами.
Победители Хакатона забрали 5 тыс. белорусских рублей. Обладатели второго и третьего места, команды филиала БГУИР (МРК) и БГУ, также получили приятные и полезные призы.
Хакатон стал площадкой, где студенты могут реализовать свой потенциал в создании технологических продуктов, востребованных на белорусском рынке. "Четвертый год подряд хакатон МТС становится точкой притяжения для самых талантливых студентов. Это их шанс поработать с реальными кейсами, пообщаться с признанными экспертами, показать то, на что они способны, и получить компетентную обратную связь. Для нас в МТС важно, кто и как будет строить будущее нашей страны. У нас достаточно экспертизы, и мы готовы ею делиться с молодым поколением", - рассказал Владимир Козырь, Генеральный директор компании МТС.
Хакатон проводится с 2023 года и неизменно вызывает широкий интерес у студентов. В предыдущие годы команды работали над решениями для интернет-магазина, контакт-центра и "интернета вещей".