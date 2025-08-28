Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Минске презентовали чат-бот для молодых специалистов

Ежегодно около 60 тыс. выпускников распределяются на свои первые рабочие места. Из них 40 тыс. из учреждений высшего и профтехобразования.

В Минске презентовали проект под названием "На связи: карманный помощник молодым специалистам". Платформа для молодежи и работодателей поможет установить контакт между нанимателем и сотрудником.

Пользователи чат-бота узнают об аспектах трудового законодательства, нововведениях. Также будет предоставлена информация с полезными советами и рекомендациями.

Проект позволит существенно упростить доступ к информации для молодых специалистов и оказать поддержку в их профессиональном росте.

