В Минске презентовали чат-бот для молодых специалистов

Ежегодно около 60 тыс. выпускников распределяются на свои первые рабочие места. Из них 40 тыс. из учреждений высшего и профтехобразования.

В Минске презентовали проект под названием "На связи: карманный помощник молодым специалистам". Платформа для молодежи и работодателей поможет установить контакт между нанимателем и сотрудником.

Пользователи чат-бота узнают об аспектах трудового законодательства, нововведениях. Также будет предоставлена информация с полезными советами и рекомендациями.