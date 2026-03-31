В Минске тестируют инновационные светофоры
Автор:Редакция news.by
Зеленый, красный и вспомогательный сигнал белого цвета - новые экспериментальные светофоры работают в Минске в тестовом режиме. Они подсказывают водителям о пешеходных переходах и дорожных ситуациях, на которые нужно обратить внимание при повороте направо.
Подобные объекты установлены на пересечении проспекта Независимости и Острошицкой, улицы Шаранговича и Якубовского, проспекта Дзержинского и Гурского. Если опыт будет положительным, таких смарт-светофоров в Минске появится еще больше.