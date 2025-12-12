В Минском районе возводят современный комплекс энергосберегающих теплиц

Новый ориентир на карте продовольственной безопасности Беларуси с акцентом на импортозамещение - в Минском районе (возле деревни Таборы) возводят современный комплекс энергосберегающих теплиц. Его площадь - 7 га.

Объект инновационный. В перспективе в тепличных условиях будут выращивать томаты на протяжении всего года.

Уже виден силуэт рассадного отделения, вскоре металлический каркас покроют стеклом, установят крышу. Затем строительные работы затронут внутренние инженерные коммуникации, чтобы подготовить почву для качественного урожая.

Алексей Петруша, заместитель гендиректора - главный инженер агрокомбината "Ждановичи":

"Данный объект уникален. Это фактически первый в стране, который монтируется из китайских конструкций. Они делаются по сертификатам голландского оборудования (Голландия - родоначальник тепличного бизнеса в мире), поэтому в надежности сомнений нет. Этот объект с максимально сбалансированным тепло- и энергопотреблением. Для того, чтобы получать рентабельную продукцию, нужно грамотно предусмотреть, что будет использоваться для ее производства".