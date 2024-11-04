ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

В Национальном аэропорту презентуют самолет, украшенный цветами хоккейного клуба "Динамо"

Автор:Андрей Козлов

Хоккейное минское "Динамо" продолжает захватывать информационные позиции даже в те дни, когда не проходят матчи. И быть на виду не только в Континентальной хоккейной лиге, но и во всем спортивном мире.

Расскажем, как в Национальном аэропорту Минск проходит презентация самолета, поверхность которого украшена цветами ХК "Динамо", логотипом и другими элементами клуба (подробности в видео).

Динамосамолет

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все