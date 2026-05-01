В общественном транспорте Минска заработали кнопки адресного открытия дверей

1 мая в Минске заработала функция адресного открытия дверей, так называемая теплая кнопка. Двери на остановках открываются только после нажатия. Такой алгоритм позволит сохранять тепло в салоне зимой и прохладу летом.

Елена Громыко, пресс-секретарь ГП "Минсктранс":

"Теперь пассажиры смогут сами, нажав на кнопку, войти или выйти из транспортного средства. Сделать это можно только на остановочном пункте при полной остановке транспортного средства".