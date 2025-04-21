Встречает гостей, проводит к столику. В одном из кафе Бреста замечен робот-официант

В Бресте в одном из заведений заметили необычного официанта. Посетителей в этом месте обслуживает милый робот. Оценила его работу блогер Татьяна Максимук.

Робот-официант умеет встречать гостей, проводить их к столикам. Такой помощник разносит заказы, забирает грязную посуду и даже может поздравить с днем рождения.

Есть деталь, которая недоступна тем гостям заведения, которых обслуживают обычные официанты. Вместо чаевых робота можно поблагодарить за работу "обнимашками": если его погладить, он в ответ помяукает или скажет добрую фразу.

Работает он в одной из хинкальных Бреста, пробудет там около трех месяцев.

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К слову, это не первый робот, обслуживающий население. На цокольном этаже минского ж/д вокзала работает аптека, в которой трудится робот-фармацевт.

Робот сам выбирает нужный препарат и передает его в окно выдачи. Покупателю необходимо указать название препарата на сенсорном экране, приложить паспорт или ID-карту. Пользоваться такой аптекой можно с 14 лет.