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Встречает гостей, проводит к столику. В одном из кафе Бреста замечен робот-официант
В Бресте в одном из заведений заметили необычного официанта. Посетителей в этом месте обслуживает милый робот. Оценила его работу блогер Татьяна Максимук.
Робот-официант умеет встречать гостей, проводить их к столикам. Такой помощник разносит заказы, забирает грязную посуду и даже может поздравить с днем рождения.
Есть деталь, которая недоступна тем гостям заведения, которых обслуживают обычные официанты. Вместо чаевых робота можно поблагодарить за работу "обнимашками": если его погладить, он в ответ помяукает или скажет добрую фразу.
Работает он в одной из хинкальных Бреста, пробудет там около трех месяцев.
К слову, это не первый робот, обслуживающий население. На цокольном этаже минского ж/д вокзала работает аптека, в которой трудится робот-фармацевт.
Робот сам выбирает нужный препарат и передает его в окно выдачи. Покупателю необходимо указать название препарата на сенсорном экране, приложить паспорт или ID-карту. Пользоваться такой аптекой можно с 14 лет.
"Этот робот - полностью белорусская разработка, начиная от чертежей и 3D-моделирования и заканчивая его изготовлением. Работать он будет круглосуточно", - подчеркнул генеральный директор РУП "Белфармация" Сергей Литош. По итогам испытания этого робота будет принято решение о масштабировании проекта на другие регионы Беларуси.