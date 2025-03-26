Журналисты Беларуси начали обучение на российской программе для медиатехнологов

Начался первый в 2025 году поток российской программы для медиа- и PR-специалистов "Мастерская новых медиа".

Наставниками для участников из России, Беларуси и еще трех стран стали:

теле- и радиоведущий, создатель интернет-телеканала "Соловьев Live", писатель Владимир Соловьев;

директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор "Ленты.ру", продюсер документального контента в Okko Владимир Тодоров;

телеведущий, директор института медиа НИУ ВШЭ и "Первой академии медиа" РЭУ им. Г.В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс.

Конкурс на поток "Медиакоммуникации", который стартовал в подмосковном "Сенеже", стал рекордным за все время существования программы - 52 человека на место. Заявки подавали представители всех регионов России и других стран.

Юлия Аблец, заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель "Мастерской новых медиа" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/340ec446-c051-48d2-8618-6ca4d5014d45/conversions/1872cc62-5274-413f-8c3b-9c3f31de2e91-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/340ec446-c051-48d2-8618-6ca4d5014d45/conversions/1872cc62-5274-413f-8c3b-9c3f31de2e91-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/340ec446-c051-48d2-8618-6ca4d5014d45/conversions/1872cc62-5274-413f-8c3b-9c3f31de2e91-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/340ec446-c051-48d2-8618-6ca4d5014d45/conversions/1872cc62-5274-413f-8c3b-9c3f31de2e91-xl-___webp_1920.webp 1920w Юлия Аблец, заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель "Мастерской новых медиа"

"Направление "Медиакоммуникации" - первое в сезоне Мастерской 2025 года. Его участники - 76 медийщиков из регионов России, а также из Беларуси, Италии, Эстонии и впервые - из Монголии. Это в очередной раз подтверждает востребованность российских стандартов в медиа как внутри страны, так и среди медийщиков из стран-партнеров и даже недружественных государств. Наши выпускники говорят, что находят здесь еще и трансформацию. И это трансформационное поле, в котором можно найти "нового" или "старого" себя, участники создают сами", - отметила заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель "Мастерской новых медиа" Юлия Аблец.

Участниками программы стали медиаменеджеры, журналисты, продюсеры медиапроектов, администраторы ВК-пабликов и Telegram-каналов, блогеры, лидеры общественного мнения и медиааналитики, чья суммарная аудитория в соцсетях составляет 30 млн человек.

Михаил Канавцев, проректор Мастерской управления "Сенеж", руководитель "Мастерской новых медиа" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d6e67ea-745d-499c-9adf-b5d961e1ca98/conversions/2d40b42c-7bd2-4c44-b30e-486ad33bb979-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d6e67ea-745d-499c-9adf-b5d961e1ca98/conversions/2d40b42c-7bd2-4c44-b30e-486ad33bb979-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d6e67ea-745d-499c-9adf-b5d961e1ca98/conversions/2d40b42c-7bd2-4c44-b30e-486ad33bb979-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d6e67ea-745d-499c-9adf-b5d961e1ca98/conversions/2d40b42c-7bd2-4c44-b30e-486ad33bb979-xl-___webp_1920.webp 1920w Михаил Канавцев, проректор Мастерской управления "Сенеж", руководитель "Мастерской новых медиа"

"Наша задача - сделать так, чтобы участники программы взглянули на свою деятельность с нового ракурса, а после - попробовали сформировать новые стандарты работы внутри сообщества медиатехнологов. Для этого мы собрали большой пул экспертов из самых разных сфер, связанных с медиаиндустрией", - поделился проректор Мастерской управления "Сенеж", руководитель "Мастерской новых медиа" Михаил Канавцев.

Среди участников - начальник сектора интернет-ресурсов телерадиокомпании "Могилев" Марта Милосердова, ведущий мероприятий и главный редактор телеканалов "Слуцк ТВ" и "КТ МАЗ" Михаил Серков.

"Вместе с нашей командой наставников мы подготовили содержательную программу, которая позволит участникам расширить свои компетенции, чтобы стать более успешными, эффективными и влиятельными, причем не только в своей профессии. Рассчитываем зарядить медийщиков нашей энергией", - рассказал о планах Мастер потока Эрнест Мацкявичюс.

За три месяца обучения участники познакомятся с опытом более чем 80 ведущих специалистов в сфере медиа, журналистики, продюсирования и социального проектирования, крупными блогерами, общественными деятелями и лидерами креативных индустрий.

"Мы научим участников делать качественные мультиформатные проекты, в которые входят и тексты, и лендинги, и посты в социальных сетях, и видео разных форматов, и функциональный дизайн. Расскажем о своем опыте, поделимся секретами и лайфхаками по созданию всего, что делает медиапроект успешным", - заявил Мастер потока Владимир Тодоров.

В настоящий момент в сообществе "Мастерской новых медиа" состоят 1184 медийщика из России и других стран. Выпускники программы реализуют информационные кампании и медиапродукты, прокачивают свою экспертизу в продюсировании проектов и публичных выступлениях. Каждый четвертый выпускник программы получил карьерное продвижение.

О программе