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Толвински: Вся польская политическая доктрина - это безумная доктрина
Вся польская политическая доктрина - это безумная доктрина. Такое мнение в программе "Это другое" высказал председатель польской партии "Фронт" Кшиштоф Толвински.
По его словам, нынешняя политика, конфронтация, паранойя и провокации в отношении России и Республики Беларусь не являются чем-то новым. "Смена власти в Польше ничего не изменит в польско-белорусских и польско-российских отношениях. И, к сожалению, они даже изменились в худшую сторону. Я думаю, мы согласимся, что ситуация сейчас более напряженная и более конфликтная. И в тот момент, когда сегодня очевидно, что РФ побеждает, перемирие это будет или мир, это будет решением России. Каждый здравомыслящий политик должен это реально понимать, что никто не будет диктовать России никаких условий, - уверен политик. - Польские политики, а в данном случае президент, премьер-министр и министры, предполагают, что это они будут требовать от России, как должна закончиться война в Украине и какой должна быть Украина после окончания войны. Но мы точно знаем, что такое предположение неверно".
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