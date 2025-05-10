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Торжественный ритуал чествования символов Беларуси начнется в 11 часов
Торжественный ритуал чествования символов Беларуси начнется в 11 часов. На площади Государственного флага в Минске уже собираются гости. Там же работает съемочная группа "Первого информационного".
В этот день роза ветров делает полотно на 70 метровой стеле-флагштоке на площади Государственного флага особенно величественным, когда красно-зеленый символ словно морскими волнами развевается на голубом небосводе.
Герб, флаг, гимн - это наши важнейшие символы. И в них переплетаются нити исторической памяти, что связывают воедино прошлое, настоящее и будущее белорусского государства.
Больше 700 человек пронесут самое большое полотнище Государственного флага по проспекту Победителей. Флаг длиной 500 метров и шириной 9. Вес полотнища - 400 килограмм.
Без сомнения, этот день надолго запомнится каждому белорусу, кто придет разделить гордость за страну и тот достойный путь, которым мы идем.