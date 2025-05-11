Торжественное открытие площади Флага и Герба состоялось в Витебске. Площадь станет местом проведения важных мероприятий, а также локацией для приятных семейных прогулок. Здесь все оформлено в духе патриотизма, каждый элемент отражает любовь к Беларуси.

Площадь Флага и Герба построили рядом с Дворцом спорта и парком 1000-летия Витебска. Место для знакового объекта выбрали сами жители областного центра во время общественного обсуждения. Также люди активно подключились к благоустройству и озеленению городской локации.

И сегодня тысячи жителей города во время торжественного открытия все вместе почтили государственные символы Беларуси.

На флагштоке высотой в 20-этажный дом развевается государственный флаг. Рядом величественная композиция с гербом и текстом гимна Беларуси. На новой площади установили огромные светодиодные экраны, интерактивную информационную панель, благоустроили пешеходные дорожки.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Чествование флага, герба, поднятие флага имеет сакральное значение. Такие же чувства были, когда мы поднимали флаг на самой высшей точке исполкома".

По словам Александра Субботина, новая площадь в областном центре - это знаковое место, которое станет одной из точек и в культурном маршруте города.

Василий Анохин, губернатор Смоленской области России:

"Мы берем пример с того, как возведено это место. Мы и у себя такое постараемся сделать. И я искренне поздравляю всех белорусов с этим государственным праздником. Беларусь сохраняет свое историческое наследие, чтит память, стремится к перспективному экономическому развитию".

Государственные флаг, герб и гимн - олицетворение независимости и суверенитета, преемственности поколений. На новой площади областного центра школьники северного региона дали клятву верности государственным символам.