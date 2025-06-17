Саммит G7, проходивший в канадском Альберте с 15 по 17 июня, завершился громким скандалом. Президент США Дональд Трамп неожиданно покинул встречу, оставив союзников в замешательстве. Его отъезд, подогретый разногласиями по вопросам России, Украины и ирано-израильского конфликта, стал символом глубокого кризиса западного единства. На фоне глобальных вызовов, от эскалации на Ближнем Востоке до усиления Китая, G7 оказалась на грани утраты своего влияния.

Зеленский без Трампа. Упущенные надежды Украины

Одной из главных драм саммита стало отсутствие диалога между Трампом и Зеленским. Украинская делегация возлагала большие надежды на встречу, которая могла бы укрепить ускользающую поддержку Киева в условиях продолжающегося конфликта. Однако Трамп покинул Альберту до прибытия Зеленского, оставив его без ключевых переговоров.

Сообщение в Х замминистра иностранных дел Украины Евгения Кислицы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f68abd93-43a7-4155-b0d2-d4536535db59/conversions/65497a9d-5f71-4335-acd2-a568e688a513-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f68abd93-43a7-4155-b0d2-d4536535db59/conversions/65497a9d-5f71-4335-acd2-a568e688a513-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f68abd93-43a7-4155-b0d2-d4536535db59/conversions/65497a9d-5f71-4335-acd2-a568e688a513-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f68abd93-43a7-4155-b0d2-d4536535db59/conversions/65497a9d-5f71-4335-acd2-a568e688a513-xl-___webp_1920.webp 1920w Сообщение в Х замминистра иностранных дел Украины Евгения Кислицы

Разочарование Киева вылилось в резкие заявления. Замминистра иностранных дел Украины Евгений Кислица в ироничной форме предложил исключить США из G7 за такой демарш. Несмотря на это, Зеленский попытался продолжить активную дипломатию, приняв участие в специальной сессии "Сильная и суверенная Украина". Он провел переговоры с лидерами Франции, Великобритании, Италии и Германии, а также запланировал двусторонние встречи с премьером Японии, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и руководителями ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен. Эти действия отражают отчаянные усилия Украины заручиться поддержкой, невзирая на равнодушие Вашингтона.

Трамп и Россия. Провокационные инициативы

Как сообщает немецкий телеканал ntv, Трамп использовал саммит для продвижения неожиданной идеи. Он предложил вернуть Россию в G7, откуда она была исключена в 2014 году после присоединении Крыма. Президент США назвал это решение ошибкой своих предшественников и отказался обсуждать новые санкции против Москвы. Более того, он поддержал предложение России выступить посредником в ирано-израильском конфликте, который обострился в июне 2025 года.

Эти заявления вызвали недоумение у союзников. Трамп, не церемонясь, покинул саммит, чтобы заниматься своими делами, оставив лидеров G7 разбираться с последствиями его громких заявлений. Такой шаг лишь усилил ощущение, что США под руководством Трампа отходят от традиционной внешней политики, которую поддерживали Байден и его предшественники из политического истеблишмента США.

Роль Беларуси, России

Трамп, похоже, видит в России потенциального партнера для урегулирования конфликтов, таких как ирано-израильский. Беларусь и Евразийский экономический союз (ЕАЕС) могут стать экономическим мостом для США, если санкции против Москвы ослабнут. Минск и Москва проявят осторожность, отдавая предпочтение более тесным партнерским связям с Глобальным Востоком вместо балансирования с государствами "Старого света. Они едва ли станут полноценными союзниками Вашингтона, если тот не учтет национальные интересы этих стран.

Реакция Европы и Великобритании

"Старая Европа" и Великобритания, скорее всего, выразят негодование в ответ на действия Трампа, приступив к поиску новых альянсов. Расширение партнерства с Японией, Индией или даже Китаем может стать реакцией на изоляционизм США. Лондон, будучи участником AUKUS и одним из старейших членов НАТО, останется в сфере влияния США, но его роль уменьшится, если Трамп продолжит следовать независимым курсом.

Разрыв с эрой Байдена

Политика Трампа - это резкий контраст с подходом Джо Байдена, который опирался на трансатлантическое единство для противодействия России и Китаю. Трамп, наоборот, подрывает эти связи, отдавая предпочтение двусторонним соглашениям, прагматичным деловым отношениям и экономическому давлению через введение импортных пошлин. Его нежелание сотрудничать с ЕС и Великобританией ставит под вопрос будущее старых глобалистских альянсов.

Каковы же итоги?

Саммит G7 в Канаде обнажил глубокий кризис западного единства. Ранний отъезд Трампа, его спорные инициативы по России и отказ от санкций подрывают доверие союзников. Поддержка Израиля, новые обязательства Канады перед Украиной и попытки Европы сохранить баланс - это лишь временные меры в условиях нарастающего раскола.

США, вероятно, усилят давление на Китай через торговые войны, продолжат поддерживать Израиль в конфликте с Ираном и искать компромисс с Россией. Беларусь останется важным медиатором между Востоком и Западом, а Китай - экономическим конкурентом, Израиль останется ключевым союзником, Украина - разменной монетой, а ЕС и Великобритания - раздраженными партнерами. Мир вступает в эпоху многополярности, где успех США будет зависеть от их способности маневрировать между старыми и новыми игроками.