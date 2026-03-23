Трамп заявил, что Вашингтон прекращает удары по Ирану на 5 дней

Оптимистичное заявление Трампа. Война на Ближнем Востоке может перейти в состояние паузы. Глава Белого дома заявил, что Вашингтон прекращает удары по Ирану на 5 дней. Это стало результатом двухдневных "позитивных и продуктивных переговоров американской и иранской сторон".



Иранские СМИ со ссылкой на источник утверждают, что Тегеран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников.