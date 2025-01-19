ЦИК аккредитовал 812 журналистов для освещения выборов

Появился список иностранных СМИ, которые будут освещать выборы в Беларуси. В общей сложности ЦИК аккредитовал 812 журналистов. Доступ в инфоцентр во Дворце Республики получили 481 представитель из 24 белорусских медиа и 331 журналист из 70 зарубежных СМИ. Иностранные медиа будут представлены крупнейшими СМИ из 23 стран: Азии, Европы, Латинской и Северной Америки, Ближнего Востока. Высокий интерес проявили представители российских медиа. Так, заявки на аккредитацию направили BBC, Reuters (Великобритания), Al Jazeera (Катар), медиакорпорации Китая (CCTV и CGTN), ТАСС, ВГТРК (Россия), CNN, Associated Press (США), AFP (Франция), TeleSUR (Венесуэла), ZDF, ARD (Германия), EFE (Испания), France Télévisions (Франция).