Цуран встретился с миссией международных наблюдателей от СНГ

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С миссией международных наблюдателей от СНГ, которые приехали на выборы Президента Беларуси, 25 января встретился председатель Мингорсовета Артем Цуран. Обмен мнениями состоялся в Минской городской ратуше. Среди гостей наблюдатели из Азербайджана, депутаты Государственной думы России, руководители из Самары, Смоленска, Башкортостана, Москвы. Международные наблюдатели, которые уже работают на участках для голосования, высоко оценивают проведение электоральной кампании в Беларуси.
Представители Минской городской и районных избирательных комиссий детально проинформировали миссию наблюдателей о деятельности кандидатов и агитационной кампании.
В Беларусь прибыли около 500 международных наблюдателей самых разных миссий.