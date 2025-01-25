Цуран встретился с миссией международных наблюдателей от СНГ

С миссией международных наблюдателей от СНГ, которые приехали на выборы Президента Беларуси, 25 января встретился председатель Мингорсовета Артем Цуран. Обмен мнениями состоялся в Минской городской ратуше. Среди гостей наблюдатели из Азербайджана, депутаты Государственной думы России, руководители из Самары, Смоленска, Башкортостана, Москвы. Международные наблюдатели, которые уже работают на участках для голосования, высоко оценивают проведение электоральной кампании в Беларуси.