Турчин поздравил белорусов с Днем Государственного флага, герба и гимна

Премьер-министр Александр Турчин поздравил белорусов с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна во время торжественного ритуала чествования госсимволов Беларуси на площади Государственного флага, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу всех поздравить с одним из самых важных праздников нашей страны, - отметил Александр Турчин. - Желаю мира, благополучия и процветания нашей любимой Беларуси".

Премьер-министр также огласил обращение Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. "Выбор белорусов, сделанный 30 лет назад, ознаменовал торжество исторической справедливости и начал отсчет мирной созидательной жизни молодой страны", - говорится в поздравлении главы государства.

В рамках празднования шествие с самым большим флагом Беларуси стартовало от стелы "Минск - город-герой". Полотнище Государственного флага впечатляет - 500 м длиной и 9 м шириной. Вес - более 400 кг.

Флаг по проспекту Победителей до площади Государственного флага несут одновременно более 700 человек.