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Участник войны Александр Коган: Никто не победил Советский Cоюз - пусть это знают во всем мире
Совсем мальчишкой он помогал раненым в эвакуационном госпитале. А в мирное время сделал все возможное, чтобы будущие поколения белорусов гордились своей страной.
И спустя 80 лет он помнит, каким был тот долгожданный май. Когда началась война, Александру Когану было 12 - почти как и этим школьникам, которые в преддверии Дня Победы приходят с цветами. А уже в 14 - он связной в эвакуационном госпитале Курска при действующей армии. И, как говорит участник Великой Отечественной, для того парня не было невыполнимых задач. Воевала вся семья.
Александр Коган, участник Великой Отечественной войны:
"Война. Я не могу без слез. Но мы победили. Пусть они знают, во всем мире. Никто не победил Советский Союз. Красная армия победила! Вот кто принес Победу. В Рейхстаге красное знамя Победы".
Он испытал все ужасы войны: битва на Курской дуге вошла в историю как одно из ключевых сражений. И забыть об этом, говорит Александр Коган, значит - предать.
Совпадение или нет, но живет участник Великой Отечественной войны в доме со знаменитой надписью "Подвиг советского народа бессмертен", рядом с площадью Победы. Каждое 9 Мая здесь собираются тысячи белорусов. Потому что помнят.
За плечами Александра Когана война и такая насыщенная жизнь в мирное время. Он знает, что такое обрести семейное счастье и найти себя в профессии. Автор более 500 научных и научно-методических работ. Доктор технических наук, профессор. В 90 он еще читал лекции! Его разработки призваны сберегать жизни. Речь об огнетермостойких нитях, из которых делают ткань для спецодежды работников МЧС. И все это стало возможно благодаря той Победе.
"Вперед, вперед надо. Надо работать, творить много. И добиваться. Вот это победоносное со мной всю жизнь было. Пожелаю мира, труда. Все то великое, что сделано - оно должно продолжаться. И наша республика добьется самых больших результатов во всем мире", - уверен ветеран.
Среди множества наград на его парадном пиджаке орден Отечественной войны второй степени. Сейчас Александру Когану 96. Он старается не пропускать такие памятные встречи, где от всей души поет "День Победы".