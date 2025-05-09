Участник войны Александр Коган: Никто не победил Советский Cоюз - пусть это знают во всем мире

Совсем мальчишкой он помогал раненым в эвакуационном госпитале. А в мирное время сделал все возможное, чтобы будущие поколения белорусов гордились своей страной.

И спустя 80 лет он помнит, каким был тот долгожданный май. Когда началась война, Александру Когану было 12 - почти как и этим школьникам, которые в преддверии Дня Победы приходят с цветами. А уже в 14 - он связной в эвакуационном госпитале Курска при действующей армии. И, как говорит участник Великой Отечественной, для того парня не было невыполнимых задач. Воевала вся семья.

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Александр Коган, участник Великой Отечественной войны:

"Война. Я не могу без слез. Но мы победили. Пусть они знают, во всем мире. Никто не победил Советский Союз. Красная армия победила! Вот кто принес Победу. В Рейхстаге красное знамя Победы".

Он испытал все ужасы войны: битва на Курской дуге вошла в историю как одно из ключевых сражений. И забыть об этом, говорит Александр Коган, значит - предать.

Совпадение или нет, но живет участник Великой Отечественной войны в доме со знаменитой надписью "Подвиг советского народа бессмертен", рядом с площадью Победы. Каждое 9 Мая здесь собираются тысячи белорусов. Потому что помнят.

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За плечами Александра Когана война и такая насыщенная жизнь в мирное время. Он знает, что такое обрести семейное счастье и найти себя в профессии. Автор более 500 научных и научно-методических работ. Доктор технических наук, профессор. В 90 он еще читал лекции! Его разработки призваны сберегать жизни. Речь об огнетермостойких нитях, из которых делают ткань для спецодежды работников МЧС. И все это стало возможно благодаря той Победе.

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"Вперед, вперед надо. Надо работать, творить много. И добиваться. Вот это победоносное со мной всю жизнь было. Пожелаю мира, труда. Все то великое, что сделано - оно должно продолжаться. И наша республика добьется самых больших результатов во всем мире", - уверен ветеран.