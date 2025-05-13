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Участники встреч по украинской проблематике формируют делегации
В Стамбуле все готово, чтобы принять переговоры по урегулированию украинского конфликта. При этом сохраняется интрига. Российскую команду, скорее всего, возглавит министр иностранных дел, хотя окончательного подтверждения еще нет. Американцев в качестве наблюдателей будут представлять спецпосланники Трампа. Глава Белого дома не исключил и возможность личного прилета в Стамбул, если участие подтвердит Владимир Путин.
Дональд Трамп, президент США:
"Я думаю, может быть хороший результат от встречи в четверг в Турции между Россией и Украиной. И я надеюсь, что оба лидера будут там. Я тоже подумывал о том, чтобы прилететь. Пока не знаю, где буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы прилететь туда. Есть такая вероятность".
Что касается Зеленского, то он обещает в Турции быть. Или для переговоров с российским лидером, или для встречи с Эрдоганом. А вот кого точно не ждут - это представителей Евросоюза. На это из Брюсселя раздаются лишь громкие ультиматумы и угрозы санкций. Напомним, первые встречи, связанные с урегулированием украинского конфликта, состоятся в Стамбуле в четверг, 15 мая.