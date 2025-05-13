Участники встреч по украинской проблематике формируют делегации

В Стамбуле все готово, чтобы принять переговоры по урегулированию украинского конфликта. При этом сохраняется интрига. Российскую команду, скорее всего, возглавит министр иностранных дел, хотя окончательного подтверждения еще нет. Американцев в качестве наблюдателей будут представлять спецпосланники Трампа. Глава Белого дома не исключил и возможность личного прилета в Стамбул, если участие подтвердит Владимир Путин.

Дональд Трамп, президент США:

"Я думаю, может быть хороший результат от встречи в четверг в Турции между Россией и Украиной. И я надеюсь, что оба лидера будут там. Я тоже подумывал о том, чтобы прилететь. Пока не знаю, где буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы прилететь туда. Есть такая вероятность".